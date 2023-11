Velký návrat do české ligy. Obránce Novák posílí Olomouc

Poté, co se stal volným hráčem, preferoval nadále cizinu, avšak po měsíci trénování s Hanáky se dohodl na kontraktu do konce sezony. Pro hrálo i to, že přerovský rodák v Olomouci žije a s manželkou Kateřinou čekají narození prvního dítěte.

Sigma Novákův transfer na dotaz MF DNES ještě nepotvrdila. „Ale mohu potvrdit, že pracujeme na dotažení všech potřebných administrativních úkonů,“ řekl tiskový mluvčí klubu Jiří Fišara.

Trenér Václav Jílek pak bude moct někdejšího hráče Midtjyllandu, Trabzonsporu či Fenerbahce Istanbul využít jako levého beka, ale především coby levonohého stopera ve trojce s Benešem a Pokorným. Produktivní Ondřej Zmrzlý by se tak vytáhnul na oblíbenější pozici wingbeka s tím, že jej v zimě Sigma může s klidnějším srdcem prodat a větší příležitost prorazit dostane další odchovanec Jiří Sláma.

Teď se však Olomouc soustředí hlavně na to, aby po remízách s Pardubicemi a Zlínem zabrala se čtrnáctým Jabloncem, který vede olomoucká legenda a Jílkův předchůdce na lavičce Sigmy Radoslav Látal.

„Jablonec se zvedá. Není to u nich jen otázka posledního zápasu,“ upozornil Jílek. „Ani v Plzni vůbec nehráli špatně a byl to takový jejich odrazový můstek. Byť prohráli i následující domácí zápas s Bohemkou, tak byli výrazně lepší. Na Baníku to pak potvrdil i výsledkově.“

Slova uznání má pro Olomouc i Látal: „Kvalitní tým, ale chceme navázat na povedené výkony. Docela se nám ustálila sestava, jen máme trochu problémy se zraněními.“

Na mysli měl především klíčového stopera Hurtada, který v Ostravě kvůli svalovým potížím nedohrál. Sigmě chybí dlouhodobí marodi Růsek s Kramářem. „Po dlouhé době je drtivá většina kádru v pořádku,“ těší Jílka. „Je jen na nás, abychom s ohledem na soupeře a taktiku vybrali vždycky to nejlepší, abychom byli úspěšní.“

Možná už v sobotu bude moct vybrat i Nováka, dánského mistra, vítěze tureckého i českého poháru a pětadvacetinásobného reprezentanta.