Digaňa taky. Chyba oživila brankářské prokletí fotbalové Olomouce

Na jeho vysokém čele přibývají poslední rok vrásky až příliš pravidelně, teď hlavně kvůli minelám krajanů, za něž zodpovídá. Po opakovaném selhání jedničky Matúše Macíka, kterému se nedaří vrátit do pohody po zranění, to přitom vypadalo, že 26letý Tomáš Digaňa šanci čapnul, když to nevyšlo ani nadějným odchovancům Jakubu Trefilovi a Tadeáši Stoppenovi.

Digaňa si na příležitost počkal více než rok od příchodu z Opavy, překonal nedůvěru po rozpačité přípravě, dělal pokroky v tréninku a dočkal se; v šesti zápasech udržel dvě nuly, dlouho působil jistě.

Jenže zatímco minule s posledním Zlínem svůj špatný odkop do napadajícího Tkáče ještě stihl před vápnem riskantním skluzem napravit, v sobotu se červenal už v páté minutě. Zdálo se, že dlouhý centr v klidu zkrotil do košíku, leč se srazil s couvajícím spoluhráčem Julišem, horký brambor upustil a pro číhajícího Štěpánka už byla snadná práce vrátit balon do sítě kolem hlavy nicnetušícího parťáka Martince, jenž se už zklamaně chystal zpátky do obranného postavení.

„Míč šel za mě. Digi vybíhal a já do něj narazil. Asi to byla chyba nás obou. Ono se to i pro nás špatně odrazilo,“ povzdechl si útočník Lukáš Juliš, jenž záhy šestým gólem v sezoně srovnal na konečných 1:1. „Naštěstí.“

Po kiksu ožily i trenérovi Olomouce Václavu Jílkovi vzpomínky na všechny nedávné chyby, jichž se dopustili muži v rukavicích, lhostejno s jakou jmenovkou na zádech.

A těch bodů, co to stálo: v Jablonci už podruhé. Možná i pohárovou účast v minulém ročníku...

„Vůbec nevím, co na to říct,“ hořce se Jílek pousmál poté, co do klubu brankářských nešťastníků vstoupil i Digaňa. „Je to fakt těžký, nechci tomu věřit, že by to s tím mělo mít něco společného. Digi udělal hrubou chybu, první takovou. Je si toho vědom, on z toho byl zničený nejvíc,“ soucítil.

„Spíš bych ho povzbudil. Měl dvě těžké situace. Martinec je v útočném boxu vynikající. Dvakrát to udržel, dvakrát vyboxoval. Kredit za to, jak se s tím vypořádal a jak mužstvu pomohl. Nechci si vůbec podsouvat, že bychom měli mít problémy s brankáři. Věřím, že to byla na dlouho poslední chybička.“

Chybičkou Digani bylo i to, když chytil do rukou Ventúrovu přihrávku, ovšem sudí Kotala ji kupodivu za malou domů nepovažoval. Vrátí Jílek proti Slavii do kasy Macíka? Spíše podrží Digaňu. V sobotu ho podrželi i spoluhráči.

„Dostali jsme se do nepříjemné situace. Hned v 5. minutě jsme dostali gól z kategorie snadných, nebo hloupých. Mužstvo ale zareagovalo velmi dobře. Byli jsme nebezpečnější,“ ocenil Jílek. „Dařila se nám kvalita v přechodové fázi. Nevybavuju si vyloženou šanci Jablonce. Byl to poctivý výkon, který ale nebyl korunován vítězným gólem. Jsem trochu zklamaný. Ne z výkonu, ale z výsledku. Tým musím pochválit. Zasloužili jsme si vyhrát.“

Sigma však remizovala už potřetí v řadě. „Nejsem moc zvyklý brát remízy. K tomu, abychom tady mohli remizovat, musíme doma porážet Zlín. Jinak body naskakují pomalu. Bod bereme, ale vyložené šance jsme měli nebezpečnější. Je to škoda,“ litoval Juliš.

Sám před Hanušem poslal míč v 18. minutě k tyči. To chybovali i Jablonečtí; exolomoucký záložník Houska uklouzl ve středu pole, napadající psi Zorvan s Breitem balon ukořistili, kapitán Breite tuhle sezonu rýsuje kolmice jako podle pravítka, a když upadl i zadák Hurtado, Juliš věděl, co se od něj očekává.

„My i oni jsme hodně klouzali. Radim Breite mi to hezky dal do pravé nohy. Stoper na mě nedosáhl. Pak už bylo jen na mně, abych to trefil tam, kam jsem chtěl. To se povedlo,“ oddechl si Juliš. „Teď nás čeká těžký zápas proti Slavii. O to víc jsem chtěl gól dát. Jsem za něj rád, ale do stropu nejásám.“

Nechybělo moc, aby po utkání jásal. Ovšem stejně jako Digaňa si mohli sypat popel na hlavu i ofenzivní tahouni Vodháněl se Zorvanem, když spálili velké šance.

Hlavně Zorvanova v nastavení volala po gólu: Zifčák hlavičkou šikovně prodloužil kopačák na vápno, kde byl Zorvan zapomenutý, vystřelil však slabě. Třebaže míč ještě prošel mezi nohama brankáře Hanuše, z čáry ho vykopl skluzující stoper Tekijaški, a tak olomoucké prokletí v Jablonci trvá.