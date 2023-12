ONLINE: Extraliga uzavírá první polovinu. Třinec čelí Brnu, Litvínov hostí Olomouc

Oceláři před porážkou s Dynamem čtyřikrát za sebou vyhráli a šestnáctkrát bodovali. Od 17 hodin hrají s Kometou, která si rovněž drží solidní formu. Zvítězila v pěti z posledních šesti zápasů a je šestá – sedm bodů za třetím Třincem.

„Sérii jsme vnímali, ale ani poslední zápasy z naší strany nebyly dobré. Proti Pardubicím to jen vyvrcholilo. Naštěstí to byl zápas uprostřed sezony, zajíci se počítají po honu. Dáme se do kupy,“ mírní pozitiva třinecký útočník Daniel Voženílek.

Problémy řeší Litvínov, který se do domácího prostředí vrací po čtyřzápasové sérii venku, z níž nevytěžil ani jeden bod. Nestačil postupně na Budějovice, Spartu, Kladno a Vítkovice.

Před vlastními fanoušky se snaží o zastavení bídné formy proti Olomouci, jež zvládla obě prosincová kola. Severočechům chybí kapitán Ondřej Kaše kvůli dvouzápasovému trestu za atak na rozhodčího v utkání ve Vítkovicích. Ze stejného důvodu postrádají Hanáci svého nejproduktivnějšího hráče Roka Macuha.

Trápí se i Mladá Boleslav, ta hostí od 17:30 pražskou Spartu. Bruslaři ztrácí na předposlední Kladno čtyři body, Sparta na vedoucí Pardubice sedm.

Dynamo ve středu nezvládlo první čtvrtfinálový zápas play off Ligy mistrů, doma prohrálo s Lukko Rauma 4:6. V extralize ale Východočeši vyhráli čtyřikrát za sebou, další triumf chtějí přidat proti Českým Budějovicím.

„V poslední době se Motor zvedá, je to velmi dobrý soupeř. Musíme si navíc trochu napravit reputaci po nevydařeném výkonu v Lize mistrů,“ řekl útočník Jan Mandát. České Budějovice vyhrály tři z posledních čtyř zápasů a jsou sedmé. V říjnu navíc dokázaly doma Dynamo porazit 4:3 v prodloužení.

Druhý český zástupce v evropské soutěži Vítkovice hrají s Hradcem Králové. První vzájemný zápas zvládl lépe Mountfield, který i zásluhou čistého konta Patrika Bartošáka vyhrál 2:0. Bartošák ale už v Hradci není a s hosty poprvé do Ostravy přijíždí jeho náhrada Eetu Laurikainen.

V posledním pátečním utkání proti sobě nastoupí Kladno a Karlovy Vary, kterým se nyní výsledkově moc nedaří. Předposlední Rytíři prohráli devět z posledních deseti utkání, Energie nezvládla pět z šesti duelů.

Ve čtvrteční předehrávce prohrála Plzeň doma s Libercem 1:3.