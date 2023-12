Hokejisty Plzně srazil zbytečný faul. Musím se klukům omluvit, litoval Jansa

„Zbytečný faul, který soupeř potrestal. Ale z naší strany to nebyl dobrý výkon, to si musíme přiznat,“ prohlásil po porážce 1:3 plzeňský trenér Petr Kořínek.

„Můj hloupý faul. Musím se klukům omluvit a příště to nějak odčinit,“ litoval jednadvacetiletý Jansa. „V Liberci jsem vyrůstal od dvanácti let, prakticky všechny hráče tam znám. Chtěl jsem hrát co nejlépe, bohužel se mi to nepovedlo...“

Škoda toužila po třetím vítězství v řadě, které by ji posunulo zase blíž ke klidnému středu tabulky. Jenže hned po jednadvaceti vteřinách šli domácí do oslabení a do souvislého tlaku se tak nedostali.

„Plzeň je houževnatý a bruslivý soupeř. Ale my jsme tady odvedli poctivý výkon, hráli celoplošný hokej, měli dobrý pohyb a byli silní v osobních soubojích. To byly přesně věci, kterými jsme se chtěli prezentovat,“ chválil liberecký asistent Jiří Kudrna.

Už v první části hostující Najman pálil do tyče, gólu se ale Severočeši dočkali až ve 28. minutě, kdy přečíslení dva na jednoho zakončil zblízka obránce Melancon. Škoda ještě ve druhé třetině našla odpověď, důrazný Mertl si dojel odražený puk po vlastní střele, obtočil se okolo branky a s pomocí teče gólmana Paříka dostal kotouč do sítě.

Zleva Michal Bulíř (vlevo) z Liberce bráněný Michalem Houdkem z Plzně.

„Dokázali jsme srovnat a jsou takové zápasy, kdy dokážete bodovat, i když se nedaří. Místo toho přišel ve třetí třetině další inkasovaný gól. A to ještě Liberec další šance neproměnil, ve hře nás držel výborný brankář Hlavaj. Byli jsme slabší v soubojích a prohráli také strašně moc buly. Pak jen honíte puk a to stojí síly,“ popisoval Kořínek.

Po střele Flynna pomohla Hlavajovi v 58. minutě znovu branková konstrukce, vzápětí to domácí zkusili v šesti hráčích na ledě. Ale risk nevyšel, naopak Flynn se po přihrávce Rychlovského dočkal a bekhendovou střelou poslal puk do odkryté klece - 1:3. „Jsme šťastní a vážíme si toho, že odsud vezeme tři body,“ konstatoval Kudrna.

„I my jsme si vytvořili šance, ale ve finální fázi nám chyběla větší šikovnost. Liberec si ve stejných situacích počínal lépe,“ uznal Kořínek.

„I já tam měl pár šancí, hlavně ta z první třetiny mě hodně mrzí. Hledal jsem zbytečně spoluhráče u tyče, měl jsem vystřelit a třeba by to tam spadlo,“ litoval Jansa.