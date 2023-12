Tady nesmím chybět. Jágr kouřil Spartu, kdy za ni mohl slavný gratulant i hrát?

Co vlastně nejslavnějšího domácího hokejistu všech dob pojí s nejstarším klubem v nejvyšší soutěži?

Možná si ještě vybavíte léto 2020. Česko se nadechovalo po první a jediné zvládnuté vlně covidu. A hrající majitel Rytířů přemítal, jak tým pozvednout. „Kdybych řešil jen sám sebe, hokej už dávno nehraju. Ale teď si dovedu představit, že hraju za jiný klub,“ líčil Jágr.

Uvažoval, že by se příležitostně propůjčil extraligové konkurenci, z čehož by finančně nebo za hráčskou protihodnotu profitovalo Kladno. A smysl dávala Sparta.

Jaromír Jágr před brankou Sparty v roce 1994. kdy se díky stávce v NHL objevila řada českých hráčů ze zámoří dočasně v extralize.

Geograficky. Historicky. Marketingově. Největší osobnost v největší aréně v zemi, kterou coby kladenský útočník Jágr předtím dvakrát vyprodal. Představu v rudém nevyvracel, ale sešlo z ní. Zemi zase sešněrovala pandemie. Chaoticky se upravovala pravidla pro návštěvu sportovních událostí. Polovina kapacity stadionu. Pět tisíc diváků. Tisíc. Ani noha. Přestalo dávat logiku, aby se Jágr klouzal po ledě v rudém úboru před prázdným hledištěm. Sparta navíc jeho hostování označila za spekulaci a nejspíš jen ve vedení vědí, jak k Jágrově angažování bylo daleko.

V jeho pozoruhodné kariéře však nastal moment, kdy od přestupu do Sparty dělilo jediné – souhlas.

Kouření Sparty

Druhá polovina 80. let. V mládeži PZ Kladno válí patnáctiletý kluk ze sedlácké rodiny. Na svůj věk je urostlý a silný, nadání má ohromné. „Zničehonic se o mě začala zajímat Sparta, kam jsem mohl odejít zadarmo, protože pézétka neměla áčko,“ zavzpomínal Jágr nedávno pro iDNES.cz. Na nabídku nekývl, cestování z Hnidous by se protáhlo.

O rok později se v Kladně přece jen přesunul do chlapů hrajících pod hlavičkou Poldi. V září 1988 debutuje v československé lize. Jágrovi stačí sezona, aby se mezi dospělými rozkoukal. V revoluční sezoně 1989/90 už patří do nejproduktivnější desítky základní části, v play off rozmach čerstvě plnoletého talentu poznává i nedávný zájemce z Prahy.

Jágr kouří Spartu. Objevil se slavný titulek v tehdejším krajském deníku Svoboda, když kladenské křídlo v březnu 1990 při čtvrtém semifinále hattrickem zhatilo postup rivala do finále. Sparta nakonec houževnatého soka udolala a v sérii o titul přemohla i Trenčín, zatímco se teenager Jágr chystal na první mistrovství světa, z nějž se vydal do NHL. V zahraničí s krátkými odmlkami vydržel 28 let.

Jágr kouří Spartu. Pamatujete slavný titulek s reminiscencí na cigarety? Tisk jej použil, když mladík zářil v play off 1990.

Jágr s NHL pomohl Ukrajincům

Poslední sezony šedivějící nezmar zase obráží domácí zimáky. Za jeho nejpovedenější vystoupení v extralize po návratu z NHL lze považovat duel z ledna 2020, kdy znovu vykouřil Spartu. Dvěma trefami a dvěma asistencemi přispěl k senzační výhře 8:4, což Jágr glosoval: „Potřebovali jsme jen doplnit sestavu. Moc rychle jsem nebruslil, já to tam odchodil.“

Spartě tehdy necelý rok šéfoval majitel Karel Pražák. Jágr se s ním zná, tyká mu (tak jako téměř každému v rozhovorech). S pomocí miliardáře loni krátce po invazi ruských vojsk na Ukrajinu zorganizoval, že výtěžek z extraligového mače proti Spartě věnuje lidem, kteří před hrůzami války uprchli.

Tehdejší kladenský azyl v Chomutově vyměnil šéf Jágr za O2 arenu, kterou běžně obývá kladenský protivník. Přes 14 tisíc diváků zaplnilo halu, která se místo sparťanské rudé zbarvila do modré a žluté. K zaslání 68 tisíc dolarů na záslužnou věc Jágr rozhoupal i Garyho Bettmana – komisaře NHL, která jinak ruská zvěrstva v sousední zemi úspěšně přehlíží. „I když skóre ukazuje, že jeden tým vyhrál a druhý prohrál, tentokrát vyhráli všichni,“ vzkázal Jágr.

Není divu, že nyní podpoří Spartu při její kulaté oslavě. „Spodní část hlediště je plná, lístky se prodávají už jen do horních pater,“ informuje mluvčí Sparty Marek Táborský.

Exhibice láká, Jágr se jich běžně neúčastní. Logicky, oficiálně kariéru neukončil, je aktivní hráč. „Může to být jeden z posledních momentů, kdy ho uvidí lidi na ledě,“ tvrdí ikona Sparty Richard Žemlička.

U čísla 68 nikdy nevíte. A kdyby to byla pravda, jen by to podtrhlo Jágrův vztah ke Spartě.