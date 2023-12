Vondráček odchází hostovat z Pardubic do Vítkovic, má se dostat do tempa

Vondráček v této sezoně nastoupil za Pardubice do 19 z 25 utkání, vstřelil tři góly a na jeden přihrál. V poslední době se opakovaně nevešel do sestavy. „Odchází na krátké hostování a věříme, že se do zápasového tempa brzy dostane,“ uvedl sportovní ředitel pardubického klubu Dušan Salfický.

Vítkovicím bývalý hráč Komety Brno, s níž dvakrát vyhrál extraligu, Plzně a Karlových Varů vypomůže při rozsáhlé marodce v kádru a zejména dlouhodobé absenci útočníka Jakuba Kotaly. „Je to výborný útočník, velmi zkušený, do minulé sezony působil jako kapitán v Karlových Varech. To, že je v kádru silných Pardubic, jen svědčí o jeho hráčských kvalitách. Věříme, že nám pomůže,“ řekl Salfického vítkovický protějšek Roman Šimíček.

Čtvrtfinalistům Ligy mistrů se v extraligové sezoně nedaří. V neděli Ostravané ukončili sedmizápasovou sérii porážek a patří jim dvanácté místo v tabulce o skóre před Kladnem a se čtyřbodovým náskokem před poslední Mladou Boleslaví.