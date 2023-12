Vítkovicím pomohla hvězda z první ligy. Snad to kluky nakopne, hlásil Dočekal

„Podívejte se na jeho body. Měl 1+2. V situaci, kdy to potřebujeme lepit (na marodce jsou čtyři útočníci: Jakub Kotala, Valentin Claireaux, Petr Chlán a Roman Půček) je taková pomoc důležitá,“ konstatoval vítkovický asistent trenéra Jiří Veber.

„Jsem rád, že jsem týmu pomohl, kluci mohli po delší době vyhrát. Vnesl jsem do kabiny trochu klidu a pohody,“ líčil Dočekal, lídr prvoligových statistik, který ve 27 utkáních za Třebíč zapsal 34 bodů (16+18).

Martine, jaký byl návrat do vítkovické kabiny? V minulosti jste dres Vítkovic oblékal. Poznali vás spoluhráči?

Jo, bylo to znát. Kluci, kteří mě tu pamatují, byli rádi, že jsem přijel. Snad je to nakopne a budou takhle pokračovat dál.

A co vy, oživil jste si extraligový hokej?

Na poradě sice znělo něco jiného, než co jsme hrávali předtím. Ale jo, je třeba plnit úkoly, i když je systém změněný. A jak říkali po zápase trenéři. Kluci to začali plnit a sklízí ovoce.

Vám parádně fungovala spolupráce s Marcelem Barinkou. Sedli jste si?

Měli jsme hodně přesilovek a my si tam pomohli. Speciální týmy rozhodují a nám to v nich napadalo.

Hráči Vítkovic se radují z gólu. Zleva Martin Dočekal a autor gólu Roberts Bukarts.

Už víte, jestli vás budou Vítkovice využívat častěji?

Spolupráci mám dohodnutou do konce roku, jsem schopen pomoct kdykoliv.

Nebude to příliš náročné, zvládat dvě soutěže?

Náročné to určitě je. Včera jsem v Třebíči odehrál necelých 24 minut. Ale mám už nějaký věk a vím, jak s tím naložit. Na začátku zápasu jsem se trochu hledal, protože přístup hráčů je tu rychlejší než v první lize, ale tam boduju, tak jsem se snažil na to myslet a přenést to sem.

A jak na vás působil bojkot vítkovických fanoušků? Sektor, kde sídlí kotel, zůstal po celý zápas prázdný. Na utkání přišlo jen 3 253 diváků.

Právo na to mají, když nejsou výsledky. Nás to neovlivnilo. A když se pak lidi v hale rozeřvali, pomohlo nám to.