Dočekal exceluje v první lize i v extralize: Rád jsem Vítkovicím pomohl

„Martina jsme uvolnili, protože Vítkovice zase na oplátku nám pomáhají s obráncem Kubou Stehlíkem,“ vysvětloval v neděli na klubovém webu třebíčský sportovní manažer a hlavní kouč v jedné osobě Kamil Pokorný. „Hned v pondělí se ovšem znovu připojí zpět k našemu týmu,“ dodal, aby uklidnil třebíčské fanoušky.

Martin Dočekal je totiž zcela jednoznačně lídrem, na kterém výsledky Horácké Slavie stojí. Aktuálně má na kontě 34 kanadských bodů za 16 gólů a 18 asistencí, což znamená, že je i nadále nejproduktivnějším hráčem celé soutěže.

3 kanadské body zaznamenal Martin Dočekal při své první výpomoci extraligovým Vítkovicím – za 1 gól a 2 asistence.

„V sobotu se Vsetínem jsem hrál nějakých 24 minut, tak jsem se trochu bál, co to se mnou v neděli ve Vítkovicích udělá, ale už mám nějaký věk, tak vím, jak s takovými situacemi naložit. Myslím, že jsem se s tím nakonec popral docela dobře,“ nechal se slyšet třebíčský rodák po nedělním extraligovém vystoupení.

Ve Vítkovicích by ale jím zmiňované slůvko „docela“ bez váhání vymazali, protože Dočekal patřil v souboji s Litvínovem jednoznačně k nejlepším hráčům na ledě. Jedním gólem a dvěma asistencemi přispěl k vítězství domácích 6:2. „Byl pro nás velkým přínosem, hlavně v přesilovkách. Rozhodně nám pomohl,“ ujišťoval po vydařeném duelu vítkovický kouč Jiří Veber.

A spokojený byl viditelně i samotný Dočekal. „Jsem rád, že jsem mohl zdejším klukům přinést do kabiny od nás z Třebíče trochu klidu a pohody. Bylo cítit, že mě vidí rádi,“ svěřil se zkušený forvard.

Hokej už je vymyšlený

Ve Vítkovicích v minulosti extraligu hrával, takže zapadnout do týmu nedělalo Dočekalovi žádný problém.

„Na poradě sice znělo něco jiného, než když jsem tam hrál já, ale hokej už je vymyšlený, takže jsem jen plnil úkoly, které jsem dostal,“ hlásil s úsměvem.

Třebíčský útočník Martin Dočekal (vlevo) v zápase se Zlínem

Pak už jen stačila chvilka na ledě, aby nabral správný rytmus a Litvínov měl starosti. „Je pravda, že přístup hráčů je v extralize rychlejší, ale jelikož u nás v první lize dost boduju a mám i sebevědomí, tak to šlo všechno docela dobře,“ vysvětloval Dočekal.

Už dnes by měl zase nastoupit v Chance lize v dresu Třebíče. Konkrétně s ní pocestuje do Chrudimi, kde hraje svoje domácí zápasy „béčko“ Pardubic. „Spolupráci s Vítkovicemi mám ale dohodnutou ještě do konce roku, takže jsem připravený jim kdykoliv znovu vypomoct,“ vzkázal Dočekal.