K čemu jsou mi body, když nebudeme vítězit? Dočekal táhne Třebíč na ledě i v kabině

Druhá nejvyšší soutěž pokračuje 49. kolem. Zatímco Jihlava cestuje do Chrudimi k souboji s pardubickým B-týmem (18.00), Horácká Slavia Třebíč se na domácím ledě postaví Kolínu až ve čtvrtek.

„Termín je posunutý kvůli České televizi, která si naše utkání vybrala k vysílání. Budiž, ale podle mě jsou to docela sebevrazi,“ reagoval s úsměvem na volbu bitvy čtvrtého celku tabulky s desátým nejproduktivnější třebíčský hráč Martin Dočekal.

Možná, že onen výběr nakonec souvisí s vámi. Třeba chce Česká televize představit nejproduktivnějšího hokejistu celé Chance ligy v akci.

Jo, myslíte? (usmívá se)

Proč ne, vašich aktuálně 61 kanadských bodů za 30 gólů a 31 asistencí je rozhodně působivých. Vy si na nezájem protihráčů v zápasech asi stěžovat nemůžete, mám pravdu?

Jasně, protože hraju v první lajně, která je na ledě od toho, aby tvořila hru. Tudíž je jasné, že si mě protihráči hlídají. Někdy dokonce i dva naráz, což zase uvolňuje prostor ostatním našim klukům.

No vidíte, visí na vás občas i dva soupeři, a přesto dáváte góly dál. Naposledy minulý víkend ve Frýdku-Místku hned tři v jednom utkání.

Já už se ale za góly nehoním. Pro mě je důležité, že můžu pomoct týmu. Vždyť k čemu mi budou body, když nebudeme vyhrávat.

Je pravda, že občas vyjdete s Třebíčí z některého utkání naprázdno, nicméně celkově to letos není výsledkově až tak špatné. Už vaše myšlenky částečně utíkají dopředu k play off?

Zatím se určitě ještě soustředíme na konec základní části, protože nemáme pořád nic jistého. Můžeme jít do předkola play off, ale taky rovnou do čtvrtfinále. To znamená, že ze čtyř zbývajících zápasů musíme získat co nejvíc bodů.

V posledních dvou kolech jste slavili vítězství, ovšem hned v prvním utkání po reprezentační pauze vám Znojmo zasadilo pořádně ostrou ránu v podobě porážky 0:5. Co následovalo?

Už předtím jsme v některých zápasech nehráli dobře, tak jsme prostě my staří zavřeli kabinu a promluvili si s ostatními rázně do duše.

A zdá se, že vaše slova dopadla na úrodnou půdu. Jak přesně to za zavřenými dveřmi vypadalo?

Řekli jsme si, že neexistuje, aby si každý dělal, co se mu zlíbí. Všichni mají v týmu svoji roli, a pokud ji někdo plnit nebude, nebude hrát.

Trenéři věděli, co chystáte?

Nevěděli, ale tušili. Trenéři dávají pokyny a my jsme tam od toho, abychom se jich drželi.

Pojďme teď trochu zahrát na veselejší notu, vy jste v klubu pokladník?

Ne, pokladník sedí vedle mě, je to Radim Ferda. Já jsem vymahač.

A dostane také vymahač od pokladníka příkaz zaplatit do klubové kasy něco za hattrick ve Frýdku-Místku?

Nevím. Ale pokud mi něco napíše, tak to zaplatím. To jsou v týmu jiní, kteří dělají problémy.

A když je začne řešit vymahač, tak to bolí?

Ani ne, protože všichni většinou rádi zaplatí ještě dřív, než to začne bolet. (směje se)

Raději se tedy vraťme k dalšímu soutěžnímu utkání. Jak vnímáte Kolín jako soupeře?

Není nijak oblíbený. Kluci z Kolína předvádějí zarputilý styl, nedají vám metr ledu zadarmo. Prostě musíme být trpěliví a vyčkávat.