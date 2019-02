Jágr? Trošku jsem se ho zprvu bál, vzpomíná americký kouč Rowe

Stejně jako slavného veterána, jenž s Kladnem v úterý zakončil prvoligovou šichtu v základní části, zavál nevyzpytatelný osud do Evropy, 62letý Američan od ledna vede Linec v mezinárodní soutěži EBEL, kde se rve o postupové příčky do play off se Znojmem.

A když dorazí do Česka, otázky se stáčejí k nejslavnějšímu hokejistovi tuzemské historie. „Upřímně? Trošku jsem se ho zprvu bál. Nevěděl jsem, co od něj čekat,“ zavzpomíná Rowe na štaci na Floridě.

Jako by na prosluněném poloostrově Jágr pozapomněl, že má dávno po čtyřicítce. V dresu Panthers si užíval svobody, kterou mu na ledě dopřával oblíbený kouč Gerard Gallant.

Jenže v listopadu 2016 ho generální manažer Rowe odvolal a sám zaujal jeho flek na střídačce Panthers.

To byl Jágrův začátek zámořského konce, což tehdy logicky nemohl tušit.

Jaromír Jágr během angažmá na Floridě

„Naopak mi byl Jaromír nápomocný a neskutečně pozitivní,“ líčí Rowe. „Hrál se dvěma skvělými parťáky Huberdeauem a Barkovem. Živil je přihrávkami, dokázal přidržet puk, soupeři ho v soubojích o něj nedokázali obrat. Jasně, všichni se báli jeho zpátečky, a jak se bude chovat v obraně, ale myslím si, že to bylo v pohodě.“

Rowe si vybavuje, jak s českým kmetem dlouze rozebíral přesilovky a herní systémy. Jak inspiroval mladší spoluhráče k tvrdší práci.

Jágr zůstat nemohl

Sezona ale neskončila idylkou. Florida předloňské jaro nepostoupila do play off. Fandové si žádali Rowův konec a volali mu taxíka (přesně tak potupně po odvolání opouštěl tým na venkovním tripu trenér Gallant). Dale Tallon přísného analytika zbavil trenérské i manažerské funkce.

Nastal vhodný čas na přestavbu týmu, kterou odnesl i Jágr, ačkoliv toužil na Floridě zůstat. „Přestával být na úrovni, že by udělal v zápase rozdíl, a proto se udělal takový řez,“ říká Rowe. „Děje se to spoustě starších hráčů. Nepodepíšou se s nimi nové smlouvy a na palubě zůstanou jen mladší, kteří mohou být rychlejší.“

Trenér Tom Rowe na tréninku hokejistů Jaroslavle ve Zlíně v roce 2012.

I jeden z nejslavnějších hráčů historie poznal nemilosrdný byznys NHL. A dál Jágrův příběh nejspíš znáte. Dlouhé čekání na novou výzvu v NHL. Opožděný nástup do kempu v Calgary. Nápor tréninků a mačů, které Jágrovo tělo nezvládlo. Série zdravotních patálií a návrat do prvoligového Kladna, za které napíná síly na ledě i v kanceláři.

„Konec v NHL pro něj musel být těžký,“ říká současný kouč Lince. „Organizaci Panthers ale dodal prestiž a vážnost. Nepil, nepařil, snažil se udržet v kondici. Ukazoval, jak být profík. Díky němu bývaly některé zápasy vyprodané, což byla na Floridě nevídaná věc.“

Nestálo za úvahu, aby Jágr setrval na (ne)hokejové adrese jako marketingový tahák? Rowe, který oficiálně u Panthers zůstává vedený jako poradce, jen pokrčí rameny. A odpoví: „Mám s ním jen pozitivní zkušenosti. V klubu mám ještě rok platnou smlouvu, ale na můj názor se nikdo neptal.“

Poslední týdny se na jeho platu podílí rakouský zaměstnavatel. Bývalý bek Hartfordu nebo Washingtonu poznává EBEL, ze které by klidně pár jedinců doporučil do zámoří. „V každém klubu jsou dva až tři kluci, kteří by se uchytili v NHL,“ tvrdí. „Vídeň Capitals teď podepsali spolupráci s Vegas Golden Knights. Liga jde správným směrem k německé nebo švýcarské lize.“

Slzy v Jaroslavli

Mančaft amerického trenéra po víkendové výhře 5:4 ve Znojmě v nadstavbové části horší poloviny EBEL právě s Orly drží místenky do play off. „A cíl je hrát aspoň do dubna,“ vytyčuje Rowe, kam až mají doletět Černá křídla z Lince. Na závěrečné vyřazovací mače by za ním dorazila manželka, která zůstala v Jižní Karolíně.

Na předchozí evropskou štaci se vydala s manželem. A nejen ona zažívala mimořádně emotivní chvíle. Rowa si vybral šéf Lokomotivu Jaroslavl Jurij Jakovlev, že bude tím, kdo po letecké katastrofě sestaví a povede zcela nový tým v KHL.

V troskách letounu zahynulo i trio českých reprezentantů Jan Marek, Josef Vašíček a Karel Rachůnek. „V Americe byl velmi populární Pavol Demitra, osobně jsem znal i trenéra Brada McCrimmona,“ vyjmenovává zkušený kouč další oběti největší tragédie ve sportovních dějinách.



„Ve městě dál žily některé partnerky s dětmi. Potkávali jsme se na různých událostech, při výročích na hřbitově. Ta bolest byla všudypřítomná.“

Dikce rázného šedesátníka se snad poprvé při povídání zpomaluje. Vybavuje se mu obnovená premiéra Lokomotivu v Kontinentální lize, 364 dní po nehodě Jaroslavl zvítězila nad Novosibirskem. „A snad všichni na stadionu brečeli. Hráči, já, fanoušci i manželka na tribuně,“ poví tišším hlasem Rowe. „Víte, když necítíte emoce, nejste lidská bytost. Dodnes mi to trhá srdce.“