Listí už padá. S pokrývkou na zahradě si nejsnáz poradí fukar či vysavač

Mít mezi domácí zahradní technikou fukar nebo vysavač lze považovat téměř za povinnost. Tedy pokud nemáte na zahradě strom jediný – pak nemá cenu se vůbec výběrem takového přístroje zabývat. Je snazší a levnější pořídit si pořádné hrábě. Jak na jejich výběr, čtěte zde.

Jestli však máte stromů víc a nepatříte-li mezi příznivce sportu běhání s hráběmi – což je sice prospěšné pro pohyb na čerstvém vzduchu, ale na větším pozemku přece jen trošku zdlouhavé – vyplatí se do zahradní techniky investovat. Jedinou otázkou je, jaký druh stroje a pro jaký účel zvolit.

Benzin, do zásuvky, anebo AKU?

Než si stroj pořídíte, měli byste si ujasnit, co od něj očekáváte a na co ho chcete používat. Stačí vám fukar, který vyčistí cestičky od listí, nebo chcete mít vysavač s vakem, jenž nadrtí a pojme vysávané listí, které pak přijde do kompostu?

Rozhodovat se budete zřejmě mezi elektrickou a AKU variantou. Benzinové foukače se hodí spíš pro komunální využití. Navíc jsou většinou podstatně těžší, takže se pronesou. Pro soukromé využití se vyplatí asi jen majitelům skutečně velkých zahrad.

Elektrické modely (tedy se síťovou šňůrou) obecně patří mezi ty nejlevnější varianty. Jejich nevýhodou je nutnost blízkosti elektrické zásuvky, což u větších zahrad bývá problém, a práce v závěsu několik desítek metrů dlouhé prodlužovačky není právě příjemná.

Na rozdíl od varování obvykle spojeného s nákupem sekaček, plotostřihů či vyžínačů tu ovšem nehrozí nebezpečí přeseknutí přívodního kabelu. Takže tu práci s „kabelem na rameni“ jednou za rok určitě přežijete. S bonusem nižší nákupní ceny.

Kdo má rád technické vychytávky a částečně spojil svoji zahradní techniku s AKU perspektivou, má možnost poměrně levně koupit „holátko“ fukaru nebo vysavače a použít akumulátor ze stávající sbírky strojů. Je běžné, že výrobce nabízí sadu výrobků, jejíž bude fukar určitě součástí.

Současné modely na akumulátory už se dokážou i výkonově vyrovnat klasickým elektrickým modelům. Rozhodně vystačí pro běžné práce kolem domu.

Podívejte se na historické video, kdy toto tvrzení o výkonnosti akumulátorů ještě neplatilo; přesto ukazuje užitečnost práce fukaru a vysavače na zahradě:

Fukar, nebo vysavač?

V praxi to funguje tak, že fukarem „naženete“ listí na jednu hromadu a pak se ho zbavíte. Můžete to udělat tak, že ho naložíte na kolečko a odvezete třeba na kompost.

Když zvolíte kombinaci s vysavačem, vyměníte foukací hubici za vysavačovou a změníte chod ventilátoru. Tím se změní fukar na vysavač, kupičku listí vysaje a průchodem přes ventilátor s řezacími zuby nadrtí.

Velmi dobrým pomocníkem je regulace výkonu. Pokud například fukar takovou možnost nemá, může se vám stát, že si pracně nafoukanou hromádku zase rozfoukáte, když s naplno zapnutým strojem přijdete blíž.

Ve ventilátoru se skrývá čertovo kopýtko. Levné stroje mívají lopatky z nekvalitních materiálů a pak stačí kamínek, který je dokáže poškodit.

Ptejte se prodejce, zda jsou vyrobené z tvrzených materiálů, kovu či kombinace. Takové dokážou vysáté listí ještě lépe nadrtit, takže bude mít v důsledku menší objem. Nenaběháte se tolik při donášce na kompost.

Nejlevnější vysavače mívají dvě trubice – pomocí jedné se fouká, druhou se vysává. Což vypadá jako ideální řešení, pravdou je však opak. Bývají těžší a hůř vyvážené do ruky.

Naopak na první pohled komplikovanější manipulace s výměnou foukací trubice za vysávací se nakonec vyplatí. Tyto modely bývají lehčí, lépe vyvážené, takže ani delší práce vás tolik neunaví.