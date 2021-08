Permakulturní facelift prospěl zahrádce ponechané po záplavách 15 let osudu

Výzva to byla nejen pro paní Lídu, ale i pro jejího přítele. „Zahradní pozemek jsem na internetu hledala dlouhé tři roky, abych si splnila sen o vlastní zahradě. V červnu 2017 to konečně vyšlo,“ píše čtenářka, která své vysněné místo přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Zahradu nejprve vyčistili, což byla nutnost, jak vidno z archivních snímků ve fotogalerii. Poté založili kompost velikosti pět krát tři metry a očistili stávající stavební materiál k dalšímu použití. „Do jara 2018 jsme tu zpracovali deset kubíků dřeva na topení,“ vzpomíná Lída, která se vysněnou zahradu snaží budovat v permakulturním duchu. Buduje na ní tedy jakýsi trvale udržitelný systém hospodaření přírodními prostředky.

Své vize partneři nejprve načrtli na papír a začali s postupnou realizací. Než se do čehokoli pustili, vždy si to pečlivě nastudovali. Například jak na živý plot z habru, jak na výsadbu trvalek, cibulovin či letniček, ale i užitkových stromů a keřů, jak na stavbu cest a obrub z recyklovaných cihel a štěrku, vybudování jezírka, stavbu zahradního domku, vyvýšené záhony… A pak se do toho společně pustili.

Takto se zahrada postupně během posledních čtyř let proměňuje ve vysněné místo.

Postupně přitom zjišťovali, jak zahrada víc a víc prohlubuje jejich zájem o přírodu. „Zahrada nás přiblížila přírodě ještě víc, díky dalšímu detailnějšímu poznávání přes literaturu či internet,“ píše Lída.

Kopretiny (vlevo) u na sklonku léta střídají například bohatě kvetoucí sasanky.

V zanedbané, a tak trochu zapomenuté zahradě totiž objevili ropuchy, spoustu hmyzu, užovky. Sami pak doplnili vlastnoručně vyrobené ptačí budky, krmítko a napáječku pro ptáky, domeček pro hmyz a ježka.

A přestože v těsné blízkosti zahrady protéká Berounka, vybudované malé jezírko napájené dešťovou vodou ze sousedního domu teď slouží jako napáječka pro vše živé okolo. Aby toho nebylo málo, letos si Lída s partnerem pořídili i pár slepic, takže přibyl i kurník s výběhem.

„Zahrada nám od počátku poskytuje nesmírnou radost, vybízí ke kreativitě a motivuje nás i pro jiné, nezahradnické rukodělné činnosti,“ uzavírá čtenářka, která i všem ostatním přeje spoustu radosti načerpané z naší přírody a našich zahrad.