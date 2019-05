Rodinnou zahradu na kraji města architekti propojili s okolní krajinou

Nic by jim přitom nemělo chybět. Na jejich jednoduchou moderní dřevostavbu navazuje bezprostředně volná krajina a za plotem tak mají louky, typické české remízky a udržovaná pole. Zahrada je dost velká, má i oddělenou užitkovou část se záhony. Jenže místo aby dodávala energii, tak ji celé rodině spíš bere.

V tomto rozpoložení Petra s Jiřím požádali o pomoc zahradního architekta Ferdinanda Lefflera a jeho ateliér. Podle něj jejich zahrada připomínala spíš arboretum rádoby v japonském stylu s exotickými druhy rostlin než pohodovou zahradu pro mladou rodinu. Což nebyl její jediný problém. Usazená na jílu zadržovala na pozemku vodu a rostliny těžce bojovaly s neustálým podmáčením.

Řešením problému s jílovitou půdou bylo potřeba začít v první řadě. A protože terénní úpravy tu byly tak jako tak dost zásadní, neboť paní domu toužila po koupání ve vlastním biobazénu, tedy přírodním biotopu, vzali zahradníci proměnu pěkně z gruntu.

Koncept nové podoby zahrady dal dohromady Ferdinand Leffler, projektantka Markéta Mlejnková dokreslila stovky rostlin a Petr Halama, odborník nejen na koupací jezírka, si vzal se svými zahradníky na starosti realizaci. V posledním díle druhé řady pořadu Ferdinandovy zahrady pak právě do průběhy výstavby tohoto biotopu a proměny celé zahrady můžete nahlédnout.

Původní stav: kromě únavné péče o trávník zahrada rodině nic moc jiného nenabízela.

Výsledek? Projděte si fotogalerii, ve které najdete i fotky původního neutěšeného stavu. A to přes veškerou péči, kterou se majitelé zahradě dávali: podle rad specialistů koupili drahé solitérní stromy, drenážovali pozemek, udržovali trávník, pleli, hnojili, kropili... Zahradě se přesto nedařilo.

Biotop u domu krátce po realizaci loni na podzim. Už tehdy se rodina ne pochybně těšila na koupání bez chemie. A určitě využívají ohniště a nové záhony, které se staly součástí otevřené zahrady.

A pak se podívejte na zahradu těsně po proměně, loni na podzim. Až nové stromy a keře trochu povyrostou a zapojí se trvalky, bude to radost 365 dní v roce. I hrací prvky by měly za nějaký čas do zahrady rozumně zapadnout. A za pár let už nebudou potřeba a podoba zahrady se bude moci posunout dál.

„Když se rozhodnete zakládat nebo rekonstruovat svou zahradu, uvědomte si, jaký potenciál a co okolo sebe máte. A na to navazujte,“ radí Ferdinand Leffler. Právě rodinná zahrada ze severních Čech je krásnou ukázkou, co můžete získat. Své místo v přírodě, kde se budete cítit jako v pokojíčku.