Nádrže na využití srážkové vody jsou drahé, ale polovinu vám zaplatí stát

Rodina Novákových bydlí v malé vsi na Vysočině. Dříve sem jezdili s dětmi na chalupu, na důchod se na milovaný venkov přestěhovali natrvalo.

Byť jsou připojeni na obecní vodovod, už mnoho let využívají dešťovou vodu k zalévání zahrady. Sudy pod okapem má v obci snad každý. Letos v létě se rozhodli využít moderní technologie a nechat si na zahradě zakopat do země obří plastovou nádrž, do které budou dešťovou vodu jímat a používat na zálivku.



Firma, u které si práci objednali, jim poradila, že pokud zvolí větší nádrž, budou moci vodu z mraků používat i na splachování WC a praní prádla. Konečná cena takového systému se vyšplhá až k sedmdesáti tisícům korun a zahrnuje třeba podzemní plastovou nádrž, čerpadlo, rozvody či výkopové práce nebo zpracování projektu.

Drahé? Ano, ovšem pozor. Polovinu nákladů může zaplatit stát. Ten od loňského října uvolnil na dotace na budování nádrží a čerpadel na dešťovou vodu pro domácnosti desítky milionů korun.

Program se jmenuje Dešťovka. „Je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické, tak i právnické osoby, pro ty, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou,“ píše se na webu dotacedestovka.cz, kde každý najde veškeré informace.

Novákovi si nejprve nechali od specializované firmy udělat odborný posudek, co a jak mají do žádosti uvést, aby dosáhli na maximální výši dotace. Často to funguje tak, že firma, která na zahradě celý projekt vybuduje, poradí i s odborným posudkem a podáním žádosti o dotaci. Tu ovšem stát proplatí až po ukončení celého projektu.



Obecně platí, že je možné žádat o dotaci na tři rozdílné systémy pro udržení vody: jeden pouze na zálivku zahrady, další na zálivku zahrady i WC, třetí pak na přečištění takzvané „šedé vody“. Tedy takové, která teče například ze sprchy. Tu zařízení vyčistí a vrátí na splachování WC.

Dotace pro rodinné domy Účel: Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady nebo akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady. Orientační cena projektu: 50 až 100 tisíc, zhruba polovinu zaplatí státní dotace, další čtvrtinu některá města. Účel: Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody Orientační cena projektu kolem 230 tisíc, maximální výše dotace činí 105 tisíc. Více na webu www.dotacedestovka.cz nebo na tel. čísle zdarma 800 260 500.

Některá města a obce jdou s podporou využití dešťové vody ještě dál. Třeba Brno. Zde lze ke státní dotaci získat ještě dotaci městskou. „Úspěšné žadatele budeme dotovat částkou dosahující padesát procent příspěvku již poskytnutého Státním fondem životního prostředí,“ říká Vít Beran, předseda komise životního prostředí.

Žádosti o tyto dotace mohou obyvatelé Brna podávat elektronicky od 1. června 2019. Základním motivem pro vznik dotací na dešťovou vodu jsou stále větší problémy se suchem.

„Budování vodárenské soustavy je velice nákladné, navíc polovina obyvatel Česka má jako zdroj pitné vody právě vodu podzemní. Podpora by se proto měla směřovat spíše na oblast hospodaření se srážkovou vodou a její udržení v krajině,“ řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.