Na Aljašce začíná sezona lovu lososů, tišeji než obvykle a s obavami

9:50 , aktualizováno 9:50

Na Aljašce začíná sezona lovu lososů. Do přístavu Cordova míří tisíce rybářů a dělníků a s nimi i koronavirus. Dvoutisícové, dosud izolované městečko se zabývá tím, jak se ubránit nákaze, když místní malá nemocnice nemá ani plicní ventilátory. Ti nejradikálnější radí letošní sezonu zrušit, to by však ohrozilo živobytí řady lidí.