Trump chce Aljašku otevřít těžbě. Zhorší tím klimatické změny, míní experti

13:41 , aktualizováno 13:41

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa navrhuje zrušení dlouhodobých omezení těžby dřeva v části Aljašky přezdívané „americká Amazonie“. Ačkoli by změna pravidel vytvořila nové pracovní příležitosti, podle ochránců přírody by zásah do místních deštných lesů zásadním způsobem prohloubil klimatické změny.