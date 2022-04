Zoo Praha má dlouhonohá vlčata, pach moči jejich otce připomíná marihuanu

Jen co se venkovní teploty vyšplhají nad dvacet, mohou se návštěvníci pražské zoo těšit na dovádění tří štěňat ve venkovním výběhu vlků hřivnatých. Jsou to první potomci nového mladého chovného páru, který do Troji přicestoval loni na podzim.