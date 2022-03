Davy vzaly ztečí pražskou zoo. Promluvil k nim i ukrajinský velvyslanec

Zahájení sezony si dle redaktorky iDNES.cz nenechalo ujít hodně lidí, nástupiště autobusu jezdícího z Holešovického nádraží k zoo bylo zaplněné zcela a i před pokladnami u hlavního vchodu se táhla dlouhá fronta.

Program oficiálně začal v 10:40 vystoupením písničkáře Michala Horáka na pódiu před Vzdělávacím centem, které se nachází téměř u hlavního vchodu.

Jeho na pódiu vystřídal ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Loni jsme žádnou sezonu nezahajovali kvůli covidu. Doufali jsme, že letošek bude lepší,“ řekl Bobek s tím, že se to nepovedlo. Odkazují na to i ukrajinské barvy za ním.

Společně s ukrajinským velvyslancem v ČR Jevhenem Perebyjnisem má v sobotu představit, jak pomáhá zoologická zahrada na chovatelským zařízení ve válkou sužované zemi, ale i rodinám uprchlíků.

„Někteří lidé si myslím, že jsou lepší než zvířata. Ale to, co se děje v Mariupolu, by zvířata neudělala,“ uvedl Perebyjnis.

Na místě je i pražský primátor Zdeněk Hřib a jeho náměstek Petr Hlubuček. „Zoo je náš klenot, dělá nám dobré jméno i ve světě,“ zaznělo z úst Hřiba.

Zoo Praha @zoo_praha V sobotu 26. března od 11 hodin zahajujeme 91. sezonu Zoo Praha! Hlavní host: ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis. Těšit se můžete na křtiny mláděte gibona, na módní přehlídku, zahájení provozu tramvajky či vernisáž vernisáž výstavy „Něžní obři“. https://t.co/rW9BU0wHoA https://t.co/XuJJz65QgY oblíbit odpovědět

Ve 13 hodin se program přesune k expozici gibonů stříbrných, kde bude slavnostně oznámeno jméno a pohlaví jejich zatím nejmladšího přírůstku. Dalším přitažlivým obyvatelem Opičích ostrovů je tříměsíční mládě guerézy pláštíkové nebo lemur kata narozený na Ostrově lemurů teprve před týdnem.

Návštěvníci se mohou těšit i na módní přehlídku či si prohlédnout výstavu fotografií s názvem Něžní obři.