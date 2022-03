Zemřel tygr Putin. Při zdravotní prohlídce mu selhalo srdce

Zoologická zahrada v Minnesotě, která se zabývá ochranou tygrů více než 40 let, označila smrt tygra za „hlubokou ztrátu“. Zoo je nyní domovem pouze jednoho tygra amurského, dospělé samice jménem Sundari.

„Dnes je pro nás všechny v Minnesotské zoo neuvěřitelně těžký den a budeme ještě nějakou dobu truchlit,“ uvedl v prohlášení ředitel Minnesotské zoo John Frawley. Zoologická zahrada hrála klíčovou roli v celosvětové ochraně tygrů a v současné době je spoluvedoucí kampaně Tiger Conservation Campaign (v PDF), která získala miliony dolarů na ochranu tygrů.

Putin, který přišel do Minnesotské zoo v roce 2015, se narodil v roce 2009 v České republice a zde dostal jméno. Než přišel do zoo v Apple Valley, žil šest let v dánské zoo. Tygr zplodil několik mláďat, včetně jednoho narozeného v Zoo Minnesota v roce 2017.

Tygr procházel preventivní zdravotní prohlídkou, která zahrnovala odběr vzorků na pomoc s chovem na doporučení Asociace zoologických zahrad a akvárií Amur Tiger Species Survival Plan. Sběr těchto vzorků je „kritický“ pro globálně ohrožené druhy, včetně tygra amurského.

„Byla to rutinní procedura, která je důležitou součástí naší péče a konzervační práce pro tygry,“ popisoval Taylor Yaw, vedoucí péče o zvířata, zdraví a ochrany zvířat v Minnesotské zoo. „Tyto typy zkoušek plánujeme týdny dopředu. Byla přijata všechna nezbytná opatření a tým udělal vše, co bylo v jeho silách, aby toto zvíře zachránil,“ řekl.

Není jasné, proč přesně tygr zemřel, ale zoo provede pitvu. „Jsme vděční za podporu patologického týmu University of Minnesota za jejich odborné znalosti a podporu při provádění pitvy,“ řekl Yaw.

28. listopadu 2014

Práce na ochraně tygrů v Minnesotské zoo je celosvětově uznávaná a vedla k narození 44 tygřích mláďat v zoo. V akreditovaných zoologických zahradách v Severní Americe je asi 103 tygrů amurských a věří se, že ve volné přírodě žije méně než 500 jedinců.

Tygr ussurijský (Panthera tigris altaica), též známý jako tygr sibiřský, amurský, altajský, korejský, mandžuský nebo severočínský, je největší známou kočkovitou šelmou a po medvědu kodiakovi a ledním medvědovi třetí největší suchozemskou šelmou vůbec.

Jedná se o poddruh tygra. Nejpoužívanější český název ussurijský není v ostatních jazycích tak častý. Pochází od názvu řeky Ussuri v ruském Přímořském kraji, která protéká oblastí, v níž se tygr ussurijský dnes převážně vyskytuje. Počet jedinců žijících ve volné přírodě dosahuje asi 560 kusů a v posledních několika desetiletích stále vzrůstá.