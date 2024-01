Jak uspává ryby a proč ho gorily nemají rády. Veterinář pražské zoo vypráví

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Rodinný nebo obvodní lékař by měl dokonale znát vaši rodinu. Říká se, že by měl chodit i na svatby a pohřby, protože je pak lépe schopný pochopit zdravotní problémy celé rodiny. U zvířat je to podobné, usmívá se vrchní veterinář pražské zoologické zahrady Roman Vodička, který je pořád v jednom kole. S kolegy má totiž na starosti šest tisíc zvířat. Jak snášejí bolest? Co trápí slony? A jaký byl jeho nejpernější den v zoo?