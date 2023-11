Zvířecí studenti objevili dobu kamennou. Učí se stejně jako kdysi lidé

Doba lovců mamutů je zpět. Jen ti chlupatí sloni už jaksi po zemi neběhají, takže si současní lovci musí vystačit s kraby, mušlemi a ořechy. To však vůbec nevadí. Doba kamenná u nich probíhá na plné obrátky a v některých případech už trvá několik tisíc let.

Největší senzací však je, že se vůbec netýká lidí. Brazilské opice malpy pruhohřbeté prožívají svůj paleolit přes tři tisíce let, šimpanzi dokonce ještě o patnáct set let déle a makakové jávští z Thajska do kamenného věku vstoupili minimálně před sto dvaceti lety.