Váš pes rozumí lidské řeči víc, než si myslíte. Která plemena nejlépe?

Znáte to. Občas se svému psovi svěřujete, rozmlouváte s ním, vyprávíte mu. Možná by vás překvapilo, kolika věcem rozumí. Kanadské vědkyně publikovaly studii, v níž tvrdí, že pes rozumí průměrně 89 slovům a frázím. Která slova to jsou? A která plemena rozumí nejlépe?