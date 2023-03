Dívejte se k obloze a sčítejte vzácné čápy. Právě se vracejí domů

Čápi v číslech 1567 Tolik mláďat vyvedli čápi v Česku v roce 2021. 300 Denně zdolá takovou porci kilometrů čáp při jarním tahu, někdy dokonce až 400 km. Během podzimního tahu je to kolem 200 km. 35 Takřka 35 let se dožil nejstarší čáp v divočině. Bylo to přesně 34 let a 10 měsíců, přitom běžně je to jen 8 až 10 let. V zajetí naopak vydrží i přes 45 let. 170 Tolikrát za minutu mávne čáp během letu křídly, pohyb činí pomalu a rozvážně.

Obvykle létá rychlostí asi 40–47 km/h. 500 tisíc Tolik kilometrů i více může mít nalétáno čáp, který se dožil 25 let. Informaci o přibližné trase tahu mají geneticky zafixovanou, během života se však učí efektivnímu výběru trasy.