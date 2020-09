Hlavně bílé hřiby leckde rostou v nebývalém množství. Pochlubte se úlovky

Tisíce bílých hřibů (tedy hřibů smrkových) rostly údajně například před první světovou válkou, a snad proto Ota Pavel ve své knize Jak jsem potkal ryby vzpomíná na konstatování své maminky, že když rostou ve velkém bílé hřiby, určitě bude válka.

Podle mykoložky Terezy Tejklové má ovšem opětovný hojný výskyt tzv. bílých hřibů pravděpodobně naprosto prozaické vysvětlení: „Bílé, tedy smrkové hřiby bývaly opravdu na řadě míst vzácné. A za tím, že se opět poměrně hojně objevují, je s největší pravděpodobností změna chemismu půdy. Díky odsíření elektráren je totiž ve vzduchu méně síry, deště už nejsou tak kyselé, podobně jako tomu bylo na počátku minulého století, takže se bílé hřiby i na písčité půdy opět vracejí. A nejen hřiby, daří se i liškám či lošákovitým houbám.“

Pošlete fotografie svých houbařských úlovků Podělte se s ostatními o své snímky zajímavých houbařských úlovků z poslední doby. A nemusí jít zdaleka jen o hřiby či jiné jedlé houby. Fotografie opravdu zajímavého úlovku přistála v redakci 10. září. Náš čtenář potvrzuje, že praváci opravdu rostou. A vybojují si své míso třeba i vedle muchomůrky červené.

Mykoložka Tereza Tejklová se minulý týden pohybovala po Šumpersku a přestože prý tam u každého kousku lesa stály mraky aut, pořád se daly najít jak pravé hřiby, tak třeba oblíbené lišky, které na řadě míst opět rostou.

Zato na Hradecku je to podle ní s růstem hub zatím pořád slabé, což jen potvrzuje, že místní podmínky hrají v růstu hub jako vždy jednoznačně prim.

Díky slibovanému ochlazení však lze doufat, že se houbařských úlovků dočkáme napříč republikou. „Sice dva týdny nepršelo a vydatný déšť by lesům opravdu hodně prospěl, nicméně podzimní mlhy už k ránu padají, takže potřebné vlhko by snad podhoubí mít mělo,“ věří mykoložka z Mykologického klubu při Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

Horší je to s oblíbenými výstavami hub. Tu poslední Tereza Tejklová minulý týden absolvovala právě v Šumperku, kde se sešlo na 375 druhů hub, i řada vzácných, takže bylo co prohlížet. Plánované a oblíbené zářijové houbařské výstavy v Praze a v Brně však jsou kvůli pandemii koronaviru zrušeny a vypadá to, že letos se jich uskuteční jen značně omezený počet.