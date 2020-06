VIDEO: S mykologem na houbách toho nasbíráte víc než obvykle. I u Prahy

A hned bylo jasné, že i když opravdu rostou (jak nám před týdnem potvrdila mykoložka Tereza Tejklová, a to i letní druhy včetně hřibovitých) neznamená to, že na vás v každém lese hned čekají urostlí praváci.

Zatím je to hodně o trpělivosti, zvlášť v oblastech, jako jsou lesy kolem středočeského Cukráku: listnaté, na skále, takže s minimální vrstvou zeminy, kde deště posledních týdnů zatím zdaleka nestačily doplnit chybějící vláhu.

Vždyť nejen lesy kolem Cukráku byl ještě v květnu pořádně vysušené, takže podhoubí potřebuje podle zkušeného mykologa Pavla Hrušky ještě aspoň týden na pořádnou regeneraci. Tipuje ovšem, že už by mohlo stát za to vypravit se do jižních či západních Čech, kde přece jen pršelo vydatněji.

A pokud to s houbami myslíte vážně, opravdu si užijete celé video: mykolog Pavel Hruška v něm určuje řadu hub, které byste v lese jinak přešli, radí, jak k nim přistupovat v kuchyni, varuje před hřiby žlutomasými (tzv. babkami), které napadl nedohub, takže jsou jedovaté. Vyplatí se sbírat jen mladé plodnice.

Jako úplně první narazili na štítovku jelení, jedlou houbu s bílými lupeny vespod, které postupně mění barvu do růžové. Pravděpodobně byste ji přešli jako „prašivku“, přitom je výborná do polévek, nadrobno nakrájená. Na smaženici se nehodí. Nehledě na to, že na smaženici byste štítovek potřebovali plný košík. A na to si leckde ještě počkáme, až ještě párkrát pořádně zaprší.