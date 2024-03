Žili léta jako poustevníci. Vynálezce, zloděj i slavný samotář ze Šumavy

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Čas od času se v každé společnosti najdou lidé, kterým vyhovuje samota. A to do té míry, že dobrovolně odejdou žít do divočiny, do nitra přírody, kde v odloučení nacházejí své štěstí, seberealizaci, ale i smysl života. Žijí téměř bez peněz, kontakt s lidmi nevyhledávají, živí se různě a občas si musí poradit s velmi složitými situacemi. Příběhy některých z nich jsou smutné i inspirativní.