Roubený dům ve strmém svahu si vyžádal roky práce, zařizování a trpělivosti

Místo, na kterém se nacházíme, nebylo první volbou. Už v roce 2013 se manželům podařilo získat pozemek v bývalém vojenském prostoru Ralsko, nedaleko Osečné.

Jenže jak následně zjistili, byly tam velké problémy s výstavbou a jejich sen se jim tam nepodařilo uskutečnit. Po dvou a půl letech to vzdali a Jana spíš dílem náhod zjistila, že se prodává tento pozemek. Oba se do něj zamilovali, a i když bylo zájemců více, podařilo se jim ho v roce 2016 získat.

Aby mohli manželé stavět, bylo v první řadě potřeba vyřídit všechny formality. Pro dům samotný, ale i pro nutné zázemí – čističku odpadních vod a studnu. Bylo také potřeba pozemek vyjmout z fondu orné půdy a zařídit jeho převedení na stavební.

S tím začali v roce 2017. Stavební povolení se jim podařilo získat v roce 2018. I když razítek bylo potřeba opravdu hodně, oceňují přístup zaměstnanců dotčených úřadů – všichni jim podle svých možností vyšli vstříc a udělali pro ně, co bylo v jejich silách.

Než mohli začít se samotnou stavbou, čekaly je terénní úpravy, které nebyly úplně jednoduché a jejich rozsah si dopředu nedokázali představit. Pozemek je totiž v prudkém svahu s převýšením zhruba šest metrů. Manželé se to rozhodli vyřešit navážkou a prostor rozčlenit pomocí teras.

Všechny terénní úpravy před samotnou stavbou, a ostatně i následné práce na spodní stavbě, si prováděli manželé sami a s pomocí rodinného přítele pana Skopce a jeho stavební firmy. S úsměvem poznamenávají, že pro ně byl panem „Všechno“, protože dokázal zajistit a realizovat cokoliv, co si na něj vymysleli.

Mnohdy bylo vše velmi komplikované, ať už kvůli nedostatku pracovních sil, mechanizace nebo materiálu a stavba se tak hodně protahovala. Někdy museli čekat i několik měsíců, než se mohlo pokračovat a práce postupně nabraly rok a půl zpoždění.

Sen se stával skutečností

To, jak by dům měl vypadat, si manželé vymysleli sami (hlavní „hlavou“, která vše navrhla, byla Jana) a jeho podoba se postupně vyvíjela. Původním záměrem byl srub z kulatin, ale postupnými změnami a vývojem situace majitelé došli k roubenému domu z cedrových trámů.

S hotovou vizí zpracovanou s projektantem oslovili realizační firmu, kterou vybrali na základě již realizovaných staveb – nechtěli klasickou českou chalupu, ale moderní světlý dům, proto volili velká i francouzská okna, která umožňují přístup na rozlehlou terasu s výhledem do zahrady i okolního lesa.

Stavba samotné roubenky probíhala bez problémů a rychle. Jedinou nepříjemnost jim připravilo počasí. Sluníčko vystřídal ve fázi hrubé stavby bez střechy velký déšť, a i když pak stavba pořádně vyschla, na dřevu už navždy zůstaly mapy. Ale jak majitelé sami poznamenávají – nedokonalost k roubení patří.

Stejně tak museli dávat pozor při probíhajících dokončovacích pracích. Bylo potřeba vysvětlovat dělníkům, zvyklým na práci na zděných domech, jak se mají ke dřevu chovat. Každý dotek špinavou rukou, cákanec nebo opřené nářadí totiž zanechá na neošetřeném dřevu stopy.

Majitelé oceňují vstřícný přístup zvolené realizační firmy i k následným úpravám v interiéru domu. Ať už to byly palubky nebo další trámy do hlavní obytné místnosti, vše bez problémů zařídili.

Trpělivost se vyplácí

Střecha byla hotová, roubený dům stál na svém místě. I když se stavělo z vysušeného dřeva, manželé nespěchali se stěhováním a dokončovacími pracemi – nechali roubení ještě dva roky stát. První rok jen tak, druhý dům v zimě temperovali.

Díky tomu sesychání dřeva nenapáchalo žádné škody, i když si dům přesně podle předpokladu sedl o několik centimetrů a trámy popraskaly. Pak stačilo vybavit interiéry. Veškerá dřevěná okna a dveře včetně obložek zajistilo truhlářství pana Kobryna z Jablonného v Podještědí.

Ale práce nekončí, jak Petr poznamenává, pracuje se pořád, v současnosti hlavně na exteriérech. Neustále je co vylepšovat nebo už i opravovat to, co se na první dobrou nepodařilo úplně podle představ.

Příjemné bydlení

Sen se konečně stal skutečností a Petr s Janou se mohli po dvou letech od začátku stavby nastěhovat. A bydlení v novém domě si opravdu užívají. Dřevo zajišťuje příjemné klima jak v zimě, tak v létě a oba oceňují i velké úspory na energiích, kterých stavba dosahuje.

Dům je vytápěný tepelným čerpadlem a podlahovým topením. Jako přídavný zdroj tepla v hlavní obytné místnosti využívají akumulační mastková kamna s plotnou na vaření a pecí. Topí se v nich výhradně dřevem a tělo kamen sálá ještě velmi dlouho po vyhoření paliva. Bez problémů tak vytopí rozlehlou místnost otevřenou do střechy a teplo se dostane i do dalších obytných částí.

Přestože je dům menší než jejich původní bydlení v České Lípě, je zde dost prostoru i pro návštěvy. Čeho si ale opravdu váží, je klid a samota, které zde našli. Po letech ve městě a mezi lidmi si ho užívají plnými doušky. Velká zahrada poskytuje dostatek prostoru pro jejich tři psy a čtyři kočky a místo se našlo i pro slepičky.

Nad terénem vystavěná terasa, přístupná jak z interiéru domu, tak ze zahrady, jim umožňuje příjemný pobyt na čerstvém vzduchu a Janě možnost vařit pod širým nebem, protože zbylo dost místa i na vytouženou venkovní kuchyni.

Petr a Jana si na svůj vysněný dům počkali déle a museli se potýkat s celou řadou potíží. O to víc si kýžený klid a radost z nového bydlení užívají.

Technické parametry:

Užitná plocha: 210 m 2 včetně terasy

včetně terasy Zastavěná plocha: 202 m 2

Konstrukční systém: roubená konstrukce z cedrových trámů

Ošetření stěn: bez ošetření

Střešní krytina: plechová

Vytápění: tepelné čerpadlo, podlahové teplovodní topení, akumulační mastková kamna

Podlahy: dlažba

Větrání: přirozené okny

Realizace: 2018, Bartoš Dřevostavby s.r.o.

Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz