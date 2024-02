Pozemek na Kokořínsku získali od památkářů. Roubence v CHKO nic nebránilo

O nemovitosti v téhle lokalitě je velký zájem a na žádnou vhodnou chalupu ke koupi nenarazili. Proto, když se objevil pozemek, který prodával Památkový ústav, neváhali. Stávající louka už byla uznána jako stavební parcela, takže počátku realizace nestálo nic zásadního v cestě.

S panem Vlčkem během několika měsíců nakreslili projekt, který vyhovoval jak stavebnímu úřadu, tak regulacím CHKO. Protože už předtím majitelé zvažovali koupi roubenky, bylo nasnadě, že se na pozemku bude stavět právě ze dřeva a tak, jak to k okolní krajině patří. Než si úřady mezi sebou vše předaly a potvrdily, uběhl zhruba rok.

Vnější vzhled chalupy odpovídá parametrům daným CHKO. „Chráněnka přesně udává, jak velká musí novostavba být – poměry obvodových stěn, sklon střechy i to, že dům musí mít patro, jak mají vypadat okna a kde musí být umístěná,“ vysvětluje majitel, jak došli ke konečnému vzhledu. A díky tomu, že tyto pravidla od počátku respektovali, neměli s CHKO ani jinými úřady žádné problémy.

Nad rámec nařízených regulací zvolili tmavě hnědou lazuru, kterou jsou natřené veškeré dřevěné části, aby chalupa co nejvíce odpovídala místním původním stavbám. Neusilovali ani o žádné „moderní“ prvky, jako jsou například dnes tak běžná francouzská okna. „Chtěli jsme opravdu klasickou chalupu, která ve všech ohledech zachová tradiční ráz.“ Proto jsou ostatně i trámy zvenku hrubší než uvnitř.

Stavba trvala skoro rok, stejně jako vyřízení stavebního povolení. Při hledání dodavatele měl majitel sice nabídky od různých firem, i ze Slovenska, ale zaměřil se na ty místní, protože chtěl, aby dodavatel měl k místu vztah, znal zdejší podmínky a také z praktických důvodů – v případě řešení jakýchkoliv problémů je podle něj vždy lepší mít dodavatele po ruce. Tak padla volba na pana Střihavku a jeho firmu, která sídlí pár kilometrů odtud a postavila už řadu jiných roubenek v okolí. Firma realizovala kompletně celou chalupu včetně základů a zděné části.

Stavba probíhala bez problémů a rychle, stavělo se přímo na místě. I díky pečlivé přípravě a tomu, že dřevo z místních lesů mohlo přes zimu vysychat, se na chalupě skoro neprojevily typické neduhy roubenek. Trámy v roubení sice praskají a roubená konstrukce sesedla zhruba o deset centimetrů, jinak ale práce dřeva nezpůsobuje žádné větší problémy.

Chalupa je celá vytápěná dálkově řízeným elektrickým podlahovým vytápěním a majitelé ho v zimě nevypínají, ani když tu zrovna nejsou. Stavení by jinak vymrzlo. O víkendech topí i v kamnech s krbovou vložkou, která jsou šikovně umístěná pod schody, teplo z nich tak může volně stoupat do podkroví a díky tomu tam není vůbec třeba přitápět.

Oba manželé si zároveň chválí vlastnosti roubeného domu. Stěny jsou tak silné (skládají se z trámů 30 × 30 cm), aby zajistily dostatečnou izolaci a tepelný komfort. Na rozdíl od zděného domu jsou na dotek teplejší a pocitově příjemnější.

Roubenka vyžaduje pečlivou přípravu

Na stavbu si investor dohlížel sám. Postavil už dva zděné domy a měl dostatečné zkušenosti. Někdy se i sám zapojil (vypomáhal s nátěry, broušením a drobnými pracemi). A tady také narazil na první rozdíly ve stavbě zděného a dřevěného domu.

K dřevostavbě podle něj patří mnohem pečlivější příprava – než se řízne do dřeva, musí být naplánovaná a rozmyšlená každá zásuvka. Do zděného domu jde všechno dodatečně vysekat, vyvrtat a zase zahladit. Dalším překvapením byly výdaje na dokončovací práce (jako jsou nátěry), se kterými sice počítal, ale protože neměl se stavbou z masivního dřeva žádnou zkušenost, neočekával, že budou tak vysoké.

Investice rozhodně nelituje, protože chalupa dobře slouží svému účelu. Nakonec se sám zapojil i do zařizování interiéru – vyrobil ostrůvek do kuchyňského koutu, protože v době covidu byly všechny obchody zavřené.

Je možné ho využít nejen jako úložný prostor, ale i jako rozšíření pracovní plochy. Inspiroval se u přátel, kde takové řešení viděl a líbilo se mu. Stejně tak se mu líbily schody, které při stavbě používali stavitelé. Obrousil je a natřel, a i když nejsou dokonalé, výborně se sem hodí. Pod nimi pak vznikl prostor pro šikovnou komoru.

Kombinace nového se starým

Zvenku klasická chalupa nabízí uvnitř veškerý komfort, který může sloužit k rekreaci i k trvalému bydlení. Je zařízená jednoduše a účelně, bez úpěnlivé snahy se přiblížit historizujícímu stylu. Vypovídá tak o tom, že její obyvatelé sice ctí tradice, záleží jim na nich a rádi na ně navazují, z hlediska zařízení domu se ale nebojí citlivě kombinovat nové se starým.

V otevřené světnici, která zabírá celou roubenou část, najdeme kamna, schodiště do podkroví, velký stůl, pohodlné sezení i kuchyňský kout a v něm vše, co je potřeba k příjemnému pobytu. „Včetně kávovaru, který jsem si jako velký milovník dobré kávy rozhodně nemohl odpustit.“

A co by dnes majitelé udělali jinak? „Nejspíš bych víc řešil některé drobnosti, jako třeba zásuvky – líbily by se mi keramické. Nebo kličky na okna – máme dřevěná eurookna, vyrobená místním truhlářem, a protože jsme chtěli využívat i výklopné ventilace, srazila se možnost výběru na dvě. Zvolili jsme bílé, protože se na bíle natřených oknech ztratí.“ Do budoucna je ještě v plánu upravit zahradu, na kterou je už zpracovaný projekt, jen na něj ještě nedošlo.

Cesta z města

Chalupa měla původně sloužit také k pronájmu, ale byla dokončena a zkolaudována v době covidového lockdownu. Kvůli tomu z plánovaného pronajímání nakonec úplně sešlo. Roubenka slouží majitelům k rekreaci – jako možnost víkendového úniku, kde nakonec tak rádi tráví svůj volný čas.

Vyhovuje jim klid, který tu vládne, přesto, že je pozemek doslova pár kroků od turisticky nejfrekventovanějších tras v okolí. Běžní turisté sem ale nedojdou, protože přímo kolem nevede žádná značená cesta. Ve hře byla i varianta přesunout se sem na trvalo, zatím ale vítězí město a fakt, že by odtud museli dojíždět za prací.

Technické parametry:

Užitná plocha: 149,13 m 2

Zastavěná plocha: 94,5 m 2

Konstrukční systém: přízemí masivní roubená konstrukce, podkroví montovaná dřevostavba

Ošetření stěn: tmavá lazura, zevnitř kartáčovaná

Střešní krytina: betonové tašky

Vytápění: elektrické dálkově ovládané topení, podlahové elektrické topení, kamna s krbovou vložkou

Podlahy: přízemí keramická dlažba, patro dřevěné podlahy

Větrání: přirozené eurookny

Realizace: 2018/2019, Roman Střihavka

Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz