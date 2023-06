Dům si navrhli a za šest měsíců postavili. Noční můrou se stalo jezírko

Po několikaletém bydlení nám náš původní zděný dům začal být moc velký, a tak jsme se s manželem rozhodli, že by bylo fajn jít do něčeho menšího a přírodně založeného. Vlastně to tak trochu byl i útěk z nově vznikajícího satelitního městečka, které kolem nás začalo růst.

Přáli jsme si prostornou zahradu a dům, který se nám bude především líbit, a proto jsme si po večerech začali naše představy postupně přenášet na papír. Velkou inspirací pro nás byly i časopisy o bydlení. Neustále jsme v nich listovali a vybírali, co vše bychom chtěli v našem novém domě mít.

O tom, že půjdeme ze zděného domu do dřevěného, jsme měli jasno už od začátku. Hlavním důvodem byla především touha po bydlení ve zdravém a přírodním prostředí, které jsme v našem původním domě postrádali.

Pozemek nám byl jednoduše souzený

Souběžně s plánováním, jak bude náš nový dům vypadat, jsme začali i s hledáním vhodného pozemku. Chtěli jsme mít kolem sebe dostatek volného prostoru, přírody a být v dobré dojezdové vzdálenosti do Prahy. Na úplně první parcele, kterou jsme měli patnáct minut od domu, se nám nelíbilo elektrické vedení, které vedlo blízko našeho pozemku, a tak jsme hledali dál.

Tenkrát by nás vůbec nenapadlo, že právě tento pozemek si nakonec vybereme. Z více než dvaceti, které jsme navštívili, jsme usoudili, že byl nakonec nejlepší. Vše je, jak má být.

Když už byl pozemek náš, jezdili jsme sem prakticky každý den včetně večerů. Potřebovali jsme nasávat zdejší atmosféru a určit si dispozici domu. Šlo nám také o to, abychom zde zachovali přírodní ráz. Všechny stromy, které vidíte na naší zahradě, tady už byly. Dokonce i ty velké kameny jsme odsud vytěžili. Přírodu je potřeba chránit, ne ničit.

Po vzájemných kompromisech a spekulacích, jak bude dům dispozičně řešen a jak budou jednotlivé místnosti velké, jsme konečný návrh předali projektantovi, který nám ho po drobných úpravách schválil a mohlo se začít stavět. Nastávala otázka, s kým a z čeho dřevostavbu postavíme?

Vůně cedru nás přesvědčila

Od začátku jsme chtěli bydlet v opravdu přírodním prostředí, právě proto padla volba na masivní dřevostavbu. Při výběru dodavatele jsme byli opravdu obezřetní a hodně jsme si všímali referencí. Nakonec jsme našeho dodavatele objevili na stavebním veletrhu For Arch v Praze.

Následně jsme se jeli podívat i do jejich vzorového domu v Dobříkově, kde nás omamná vůně kanadského červeného cedru definitivně přesvědčila, že to je to pravé. Líbilo se nám i to, že dřevo nevyžaduje žádnou údržbu a impregnaci, což bylo v souladu s přírodním prostředím, které jsme chtěli. Cedr byla sice finančně náročnější volba, ale určitě to bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsme mohli udělat.

Po roce bydlení v naší cedrové dřevostavbě můžu za nás všechny s klidným svědomím říct, že jsme tu šťastni a splnil se nám náš životní sen. Všem, kteří se rozhodují, zda postavit dřevostavbu, bych vzkázala: nebojte se a jděte do toho – ta atmosféra stojí za to. Doporučuji také spolupracovat pouze s ověřeným dodavatelem, který vám zajistí hladký průběh stavby. V našem případě si na výběr dodavatelské firmy nemůžeme stěžovat. Její přístup byl velmi lidský a férový. Co řekli, to platilo, a vše probíhalo podle plánu. Celý dům se podařilo postavit za půl roku.

Jezírko je naše noční můra!

To se ovšem nedalo říct o firmě, která nám realizovala jezírko na zahradě. Z původního plánu, že bude hotovo za měsíc a půl, se realizace protáhla na více než půl roku, a ještě dodnes není stavba kvůli problémům dokončena a předána.

Špatně zhotovený vodopád, pak rozkopaná zahrada i s terasou kvůli špatnému utěsnění při pokládání základů pod jezírkem. Stálo nás to opravdu hodně nervů a starostí. Jezírko je nakonec krásné, ale je to naše noční můra a onu firmu specializovanou na realizaci jezírek bych rozhodně nikomu nedoporučila.

Kdybychom stavěli znovu, určitě bychom si nechali dům zhotovit od jednoho dodavatele. My jsme jich měli více než třicet, bylo náročné všechny koordinovat, roli projektového vedoucího jsme totiž převzali sami. Ne všechny firmy byly kvalitní. Také bychom možná udělali větší přesah střechy nad terasou, trochu zvětšili parkovací místa a sklep vybudovali pod domem, a ne mimo něj. Jinak nic zásadnějšího. Žije se nám tu krásně.

Technické parametry:

Spodní stavba: betonová základová deska

Stavební systém: srubová konstrukce

Topení: podlahové topení elektrické, krb s teplovodním výměníkem

Vnitřní vybavení: chytrá domácnost Loxone

Pozemek: 2 713 m 2

Zastavěná plocha: 309 m 2

Obytná plocha: 209 m 2

Projekt: vlastní

Realizace: Cedar Home s.r.o.

Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.