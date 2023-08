Srub v podhůří Beskyd si majitelé okamžitě zamilovali a otevřeli ho všem

I přesto, že byl srub při předání vlastně připraven k užívání, neobešel se bez drobných úprav. Původní duch a atmosféra v něm však zůstaly zachovány.

Vzhledem k tomu, že se současní majitelé srubu nemohli podělit o průběh jeho výstavby, bylo nutné se obrátit na zkušeného stavitele masivních dřevostaveb Pavla Pacáka, jehož dodavatelská firma se na této realizaci v minulosti podílela.

Otázky pro dodavatele:

V jakém stupni dokončenosti byl srub realizován?

Stavbu srubu ve Frýdlantu nad Ostravicí jsme dodávali v rozsahu hrubé stavby. Vzhledem k tomu, že původní investor byl majitelem stavební firmy, dokončovací práce si dělal ve vlastní režii. Naše firma tedy dodávala jen tesařské konstrukce v rozsahu kompletní dodávky srubových stěn, štítové konstrukce a tesařskou konstrukci krovu připravenou pro pokládku krytiny.

Z jakého dřeva je srub postaven? A v čem je právě tato dřevina specifická?

Srubové stěny jsou vyrobeny z douglasky středového průměru kolem 40 cm a jsou opatřeny nátěrem olejovou lazurou s pigmentem. Douglaska tisolistá je původem ze Severní Ameriky a u nás se vyskytuje jen sporadicky. Nejedná se o pravou jedli, i když je jedli botanicky blízká. U nás se vyskytuje převážně v parcích. Je však cenná i ve stavebnictví, má totiž odolné dřevo lehce oranžového zabarvení a je velice vhodná například pro stavbu srubu.

Jak hodnotíte průběh realizace? Vyskytl se nějaký problém, který se pro vás stal výzvou?

Realizace srubu probíhala na jaře v roce 2010 standardně bez větších problémů. Trochu náročné bylo dostat materiál srubu na stavební místo, protože se stavělo v kopci s komplikovaným přístupem a museli jsme použít jeřáb s větším dosahem. Nebylo tam dost místa ani na postavení jeřábu, ani na vyložení materiálu. Počasí nám ale přálo a hrubou stavbu jsme úspěšně dokončili za pár týdnů.

Vyzdvihl byste nějaké technické detaily či vlastnosti, které by neměly uniknout naší pozornosti?

Samotná konstrukce srubu je zajímavá jak z konstrukčního, tak z estetického hlediska. Impozantní je velká prosklená čelní stěna vytvořená sloupy z kulatiny a vyplněná prosklenými výplněmi až k hřebeni. Stěna se navíc v půlce lomí. Středový sloup má délku přes sedm metrů a všechny sloupy stojí na stavitelných šroubech kvůli sedání srubu. Celkově je konstrukce srubu velice členitá s mnoha rohovými spoji, což také není tak obvyklé. Vzhled srubu umocňují ještě neobvykle tvarované přesahy kulatin. Třešinkou na dortu je pak atypický masivní sloup vynášející průvlak terasy od přístupové cesty. Další zajímavostí tohoto srubu je, že je postaven ze dřeva douglasky. Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) je relativně vzácný jehličnan pro stavbu domů, protože se u nás vyskytuje v menším množství. Je to však velice kvalitní dřevo, které je charakteristické svým oranžovým zabarvením jádra.

Drobnou připomínkou může být to, že původní investor podcenil sedání srubu, na které jsme jej upozorňovali, a u kamenných konstrukcí nechal příliš málo prostoru na sedání. Vzpomínám si, že se pak musely některé věci upravovat. Dodnes je vidět, že některé stropní trámy nadzvedává masivní kamenná konstrukce interiérového krbu. Toho si však běžný návštěvník domu ani nevšimne.

Je něco, čím se tato stavba odlišuje od vašich ostatních realizací?

Tento srubový dům se celkově vymyká standardním rodinným domům z kulatiny, což ještě umocňuje hezké prostředí, ve kterém stojí. Nepřehlédnutelné jsou také dokončovací prvky a konstrukce, například atypické zábradlí, nestandardní interiérové materiály a kamenné konstrukce, masivní vyřezávané dveře, nábytek atd. Stavba pak působí až dojmem luxusního domu a plně vyhovuje potřebám, ke kterým je určena, tedy k pronájmům.

Srub je sám o sobě specifická stavba. Na co by se podle vás měl budoucí stavebník připravit a co by měl vědět, pokud o srubu přemýšlí?

Každý, kdo si nechá stavět srub, by měl jasně vědět, proč si takovou stavbu buduje. Sruby jsou přitažlivé a krásné, ale mají svá specifika daná přírodním materiálem, ze kterého jsou postaveny, a asi se nehodí všude. I když stavba probíhá téměř stejně jako u jiných staveb, masivní dřevo ve formě kulatiny přesto vyžaduje odlišný přístup, a to například už kvůli výše zmiňovanému sedání srubových stěn, rustikálnímu vzhledu stavby, který s sebou nese specifický přístup k řešení stavebních detailů, ošetřování dřevěných stěn a podobně. Majitel srubu si však může být jist, že žije ve stoprocentně přírodním a zdravém prostředí, které má prokazatelně pozitivní vliv na své obyvatele.

Technické údaje

Zastavěná plocha: 145 m 2

Užitná plocha: 220 m 2

Konstrukční systém: masivní srub z douglasky

Ošetření stěn: exteriér olejová lazura s pigmentem

Vytápění: elektrické podlahové topení + krbová kamna

Realizace: (2010–2011) hrubá stavba Sruby Pacák, s.r.o.

