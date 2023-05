Ze snu o malé chatce je masivní srub u Dobré Vody. Božský klid rozhodl

Manželům se sruby vždycky líbily. Během aktivních dovolených na Slovensku často bydleli právě ve srubech. Oba tedy věděli, čím je tato masivní stavba specifická a co od bydlení v ní mohou čekat. V té době by je ale asi nenapadlo, že by si jeden takový srub mohli postavit.

V době, kdy manželé začali pomalu přemýšlet o stavbě rekreačního objektu, hledali vhodné místo, kde by byl božský klid a krásná příroda. Štěstí se na ně usmálo v malebné obci nacházející se v přírodním parku Novohradských hor.

Právě tady jejich syn narazil na rozlehlý pozemek u kukuřičného pole s výhledem na zdejší kostel v Dobré Vodě, kterému se prostě nedalo odolat. A právě ono místo a blízké přátelství syna s vybraným dodavatelem nakonec rozhodlo o tom, že tu bude stát právě srubový dům.

S dodavatelskou firmou nebyl v průběhu realizace sebemenší problém. Investoři především ocenili férovou komunikaci, lidský přístup a ochotu vše ihned vyřešit. Pro stavbu srubu zvolili kulatinu z výběrového smrkového dřeva. Takové dřevo má vynikající tepelně izolační vlastnosti a přirozeně reguluje vlhkost, takže udržuje příjemné klima v interiéru.

Pozemek pro srub by měl být také dobře přístupný pro těžkou techniku, což v tomto případě nebyl žádný problém. V předem určený den přijel na pozemek jeřáb a čtyři kamiony s kulatinou a za zhruba čtyři dny byla hrubá stavba hotová.

Po dokončení hrubé stavby byl povrch dřeva upraven pískováním, které používá výhradně vybraný dodavatel. Pískování spočívá v tom, že v hotovém domě se pistolí s tryskou pod tlakem stříká na srubové trámy abrazivo z rozemletých kukuřičných zrn, které povrch trámů dokonale obrousí a jemně ho očistí.

Dřevo je pak na pohled mnohem plastičtější a lépe vyniká i jeho přirozený vzhled. Malým mínusem, který paní domu sama potvrdila, je zvýšená prašnost v interiéru v důsledku toho, jak si dřevo sedá a praská. Spokojenost z výsledného efektu však nad touto drobností převažuje.

Po roce bydlení si srub sedl zhruba o 18 centimetrů, což je u stavby tohoto typu naprosto normální. Kdyby ale stavěli znovu, určitě by přidali alespoň jednu kládu, aby byla výška v interiéru komfortnější.

Napůl chalupářský, napůl moderní

Zahrada kolem srubu, kterou si s malou pomocí odborníka vymýšleli majitelé sami, je vyřešená do posledního detailu stejně jako interiér domu. O libé vůni smrkového dřeva a příjemné atmosféře tu není pochyb.

Paní domu si prý vůni dřeva vychutnává pokaždé, kdy se do domu vrátí. Stejně tak si ráda prohlíží jednotlivé trámy, ve kterých se jí nejčastěji zjevují postavy andělů společně s dalšími motivy. Fantazii se zde meze nekladou. Každý si v jednotlivém kmenu najde to své.

Dominantou hlavního obytného prostoru, kde se u jídelního stolu setkává celá rodina, jsou bezpochyby akumulační kachlová kamna s prostornou pecí, kterou si majitelka ve srubu přála mít.

Na malou chvíli mě to vrací do dávných dob, kdy na pecích sedávaly děti a pozorně poslouchaly pohádky a pověsti, které se šířily krajem. Jak se však dozvídám, tady na ni vnoučata moc nesedají; i tak bezpochyby patří k zajímavým prvkům v domě stejně jako podlaha, která měla svou úpravou docílit efektu starého a velmi používaného dřeva, nebo replika prvních mechanických hodin visících na stěně.

Celkově si v sobě interiér, se kterým pomáhala interiérová designérka, zachovává chalupářského ducha, avšak s moderním nádechem. Každou místnost zdobí ručně vyrobené symboly dřevěných křížů a andělů společně s originálním dřevěným nábytkem pocházející z rukou šikovného truhláře Miroslava Vágnera, na kterého z úst investorů slyším jen samou chválu.

Každý detail v domě tak vypráví svůj příběh, a právě to ho dělá jedinečným. Paní domu je s bydlením ve srubu nadmíru spokojená a neměnila by. Její manžel se sice většinu času stará o chod svého hospodářství, ale i on sem velmi rád jezdí relaxovat.

Technické parametry

Zastavěná plocha: 119 m 2

119 m Užitná plocha: 261 m 2 (včetně suterénu)

261 m (včetně suterénu) Spodní stavba: základové pasy + zděný suterén

základové pasy + zděný suterén Stavební systém: srubový dům ze smrkové kulatiny o průměru 35 – 40 cm

srubový dům ze smrkové kulatiny o průměru 35 – 40 cm Venkovní nátěr: Tikkurila

Tikkurila Topení: tepelné čerpadlo + kachlová kamna (Kamnářství Roman Hanuš)

tepelné čerpadlo + kachlová kamna (Kamnářství Roman Hanuš) Projekt a realizace: Kanadské sruby Tábor s.r.o., 2020

Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: Jiří Ernest