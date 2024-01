V domě mají vše na elektřinu. Za rok velká rodina zaplatila 37 tisíc korun

Kolik času jste věnovali teoretické přípravě na stavbu domu?

Pozemek jsme sice kupovali v sedmiletém předstihu, ale o domě jsme začali přemýšlet až ve chvíli, kdy se objevila možnost změny zaměstnání a s ní související stěhování z jiného kraje. Nějaké informace jsme získali z časopisů a z internetu, ale rozhodnutí pro dřevostavbu nejvíce ovlivnila dobrá zkušenost jednoho z rodinných příslušníků, který stavěl pět let před námi.

Myslíte dobrá zkušenost s dřevostavbou, nebo s dodavatelem stavby?

Vlastně oboje. Jelikož šlo o naši první dřevostavbu, rádi jsme si nechali poradit. Nakonec, co je lepšího, než kladné reference … Oslovili jsme sice pro srovnání tři dodavatele, ale RD Rýmařov nabízel nejkratší termín dokončení stavby i možnost variabilně upravit dispoziční rozložení domu, což byly v tu chvíli pro nás rozhodující parametry. Výhodou pak byla pevně dohodnutá cena.

Z jakého typového modelu jste vycházeli?

Šlo o model Rohe, ale je kompletně přepracovaný pro potřeby naší pětičlenné rodiny. Respektive hlavním „architektem“ našich individuálních potřeb byla manželova maminka a úpravu projektu zajistil dodavatel stavby. Do přesné podoby, zhruba 4 až 5 měsíců před výstavbou, se mohlo měnit cokoliv, po specifikaci už by to bylo za příplatek.

Liší se výrazně od původního návrhu?

Nejmarkantnější je asi to, že každá ložnice má vlastní šatnu a koupelnu, respektive toaletu, což je celkem pět „kusů“ na dům. Za kuchyní máme skrytou spíž a po domě spoustu dalších úložných prostor, včetně „místnosti“ pod schodištěm.

Realizace pak proběhla na klíč, nebo jste něco zařizovali sami?

Mimo základovou desku, osvětlení domu a kuchyně na zakázku se jednalo prakticky o dům na klíč.

Přinesla vám stavba nějakou zajímavou zkušenost?

Nejenom nás, ale každého, kdo stavbu sledoval, překvapilo, jak rychle probíhala. Zejména hrubá stavba vyrostla prakticky před očima během tří dnů. To je až komický kontrast s přihlédnutím k době jednoho roku, která byla nutná k vyřízení stavebního povolení.

A kdy jste si poprvé dům odemkli?

Přesně po sedmi týdnech a jednom dni. Vzhledem k tomu, že jsme stavěli v době covidového lockdownu, to byl od dodavatele skvělý výkon.

Máte v domě nějaké technické vychytávky?

Dálkové ovládání lecčeho dnes už asi nelze nazvat vychytávkou. Ale mohl by jí být systém e-Vodník, který monitoruje spotřebu vody v reálném čase a hlídá poruchy na vodovodním rozvodu a připojených odběrných zařízeních. V případě potřeby/poruchy dokáže přívod vody zavřít. Závady na skrytém potrubí si nemusíte dlouho všimnout a v dřevostavbě by mohla napáchat paseku. Ale třeba i protékající toaleta je jím jištěná. Člověk tak má „klidnější spaní“.

Pokud byste porovnali energetickou spotřebu domu s předchozím bydlením, vyšla by z toho dřevostavba lépe?

Náš předchozí dům byl zděný, jednopodlažní a výrazně menší. Ale i tak je dobře izolovaná dřevostavba úspornější, přestože na elektřinu jede všechno – od pojezdů vrat a venkovních žaluzií, přes spotřebiče, po pojezd šuplíku odpadkového koše a dveří vestavěné lednice. Velkou roli na nižší spotřebě má samo sebou i tepelné čerpadlo a podlahové vytápění. Za loňský rok, před navýšením ceny tarifů, jsme za energii zaplatili 37 tisíc korun. A s tím jsme spokojeni. V případě výpadku elektrické energie je ovšem obsluha domu téměř nemožná. Proto do budoucna zvažujeme alternativní zdroj.

Vnímáte ještě nějaký rozdíl mezi bydlením v dřevostavbě a v domě zděném?

Pocitově má dřevostavba mnohem lepší mikroklima. Oproti starému domu tu není zdaleka taková vlhkost a nerosí se okna. Na druhou stranu, protože máme „lehký“ strop bez betonu, hluk se mezi patry přenáší snadněji než ve zděném domě.

Z čeho máte největší radost?

Z velkých oken a dostatku světla, což jsme u zděného domu neměli. Také z velkého prostoru, který byl jedním z hlavních motivů stavby nového domu, hlavně kvůli našim třem dětem. A pak to zmíněné příjemné klima, které je přítomné prakticky trvale, ačkoliv jsme si nepořídili řízené větrání. Dům jako celek nám dělá radost každým dnem, jsme velmi spokojeni.

Nic by tedy nepotřebovalo „doladit“?

Bydlíme tu dva a půl roku. To je dost dlouhá doba na to, aby se ukázaly „mouchy“. Mnohokrát jsme se o tom bavili a na nic zásadního, nebo spíš v rámci možností realizovatelného, jsme nenarazili. Ostatně ono by toho ani moc doladit nešlo. Dodatečné úpravy domu, jako třeba něco stavebně doplnit, nebo ubourat, jsou v případě dřevostavby mnohem komplikovanější.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 176 m 2

176 m Užitná plocha: 228 m 2

228 m Dispozice: 5+1

5+1 Konstrukční systém: sendvičový panel s rámem (lehký skelet), difuzně uzavřená skladba

sendvičový panel s rámem (lehký skelet), difuzně uzavřená skladba Zdroj energie / teplo : tepelné čerpadlo Daikin vzduch-voda, teplovodní podlahový systém

: tepelné čerpadlo Daikin vzduch-voda, teplovodní podlahový systém Větrání: přirozené okny

přirozené okny Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,148 W/m 2. K

0,148 W/m K Autor arch. návrhu a projektu: RD Rýmařov s.r.o.

RD Rýmařov s.r.o. Realizace: 2020, RD Rýmařov s.r.o.

