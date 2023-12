Na stavební povolení čekali sedm let. O pozemek se mezitím starali rohatí jaci

Potenciál místa, kde roubenka z červeného cedru stojí, je obrovský. Radana má k němu navíc dlouholetý osobní vztah. „Jen kousek odtud je náš velký rodinný pozemek, kde jsem vyrostla a do nedaleké dřevěné chatičky jsem pak léta jezdila. Když se naskytla příležitost koupit tento pozemek, nezaváhala jsem. Postupem času jsme pak s manželem přikoupili ještě okolní louky a kus lesa. Naštěstí jsme na stavbu nijak nespěchali, takže nám zas až tolik nevadilo počkat si na ujasnění územního plánu, který stagnoval kvůli plánované výstavbě nové dálnice. Trvalo sedm let, než jsme dostali stavební povolení přímo na toto místo,“ vzpomíná.

V mezičase bylo však potřeba řešit údržbu nemalého kousku země, který Radaně a jejímu manželovi říkal pane. „Rada pořídit si nějaká hospodářská zvířata, která by to tu vypásala, přišla hned na začátku, ale já pořád váhala. A pak manžela napadlo, že jsem při svých cestách do Mongolska vždycky obdivovala jaky. Jeden chovatel mě povzbuzoval, že jsou to zvířata jako dělaná pro začínajícího hospodáře, a tak jsem zkusila oslovit táborskou zoo, která bílé jaky chovala. A oni souhlasili, ale pod podmínkou, že si vezmu tři kousky. Za měsíc se nám to tady povedlo připravit. Dva dny potom, co mi je přivezli, přibyla v ohradě dvě novorozená telátka, protože se ukázalo, že obě krávy byly březí,“ vzpomíná Radana na svoje zemědělské začátky. Oči jí září, když přitom pohledem hladí každého ze svých svěřenců.

Červený cedr byla láska na první dojem

Protože se Radana naplno ponořila do nové životní výzvy, zatímco manžel byl stále ještě prací vázaný v Praze, ona se do původní chaty v podstatě přestěhovala. I díky tomu věděla, že nový dům bude také ze dřeva, ideálně z masivu. Měla však strach z časté údržby a velkého sedání stavby v prvních letech po dokončení, až jednou náhodou narazila na deset let starou roubenku z červeného cedru, kterou si její majitelé moc pochvalovali.

„Tak jsme se dostali k firmě, která náš dům postavila. Oslovili jsme je už s poměrně jasnou představou, protože jsme dlouho s mou tetou architektkou pracovali na studii domu, který by nám dispozičně vyhovoval. Ujistili mě, že červený cedr je bezúdržbový, po letech sice patinuje, ale to mi nijak nevadí, naopak se mi líbí, když dům zraje. A také, že objemové změny po dokončení budou minimální, což musím teď, po pěti letech, co tu bydlíme, potvrdit. Také mě uchvátila vůně cedru a příjemné klima, které uvnitř domu vytváří.“

Sama sobě generálním dodavatelem

Radana si chtěla na realizaci dohlédnout, a tak se rozhodla nechat si postavit jen hrubou stavbu a zbytek organizovat sama. I když přiznává, že to byl běh na dlouhou trať a často se už cítila unavená, svého rozhodnutí nelituje.

„Díky tomu vím o domě úplně všechno. Kde jsou jaké rozvody, jak co funguje. Neumím si představit, že bych si nechala postavit dům na klíč a přišla do hotového. To pak nezbývá, než doufat, že se nic nepokazí. Takhle, když je jakýkoliv problém, mám čísla na všechny možné profese. Kdyby stavbu patronovala jedna firma, určitě by řešení dílčích problémů trvalo déle. Dům sice sedal minimálně, ale přesto tu čas od času bylo třeba něco opravit nebo předělat. Dílem je to i naše vina, často jsme zasahovali do projektu a s manželem vymýšleli hodně věcí až na místě. K asi největšímu pochybení došlo v koupelně, kde nám praskl keramický obklad na předstěně odshora až dolů. Jde o roh, kde je jedna roubená stěna ve stínu a druhá osluněná, takže každá sedala jinak a předstěna nebyla na takové silové namáhání připravená. Zatím nevím, jak to opravit, aby se to už neopakovalo. Samotná hrubá stavba byla hotová hrozně rychle, myslím do měsíce. Zpozdila se dodávka krovu, kvůli tomu se začalo v listopadu, místo v říjnu, a proto nebylo úplně ideální počasí, ale jinak byla radost sledovat, jak roubenka roste rychle jako stavebnice.“

Chytře řešený velký dům

Spokojení majitelé si budovali dům na důchod ve chvíli, kdy už všechny tři děti vylétly z rodného hnízda, přesto, nebo možná právě proto pečlivě rozmýšleli jeho dimenzi. Když přijedou na návštěvu všechny děti s pěti vnoučaty, je třeba je někam uložit. Také už při stavbě Radana věděla, že s nimi bude bydlet její maminka – v bytové jednotce se samostatným bezbariérovým vchodem, a časem možná i tchyně.

Proto se nakonec rozhodli udělat dům sice poměrně velký, ale do budoucna jednoduše rozčlenitelný na tři samostatné bytové jednotky, které by se daly v případě potřeby pronajmout.

„Máme velký dům, ale stejně se do něho nevejdeme,“ směje se Radana. „Plán vybudovat ještě jednu samostatnou bytovou jednotku nad garáží, propojenou mostem s druhým patrem, platil už od počátku budování, ale neměli jsme tehdy úplně ujasněné, jak přesně to bude vypadat, a tak jsem to nechala tak nějak proklouznout mezi prsty. A je to velká škoda, protože teď se mi do toho nechce dvojnásob. Měl to být manželův atelier, dělá výrobky z kůže, ale ten se mezitím usadil přes polovinu podkroví, které je tím pádem pro bydlení nepoužitelné. V létě nevadí, když je dům plný lidí, protože můžete utéct ven a toho privátního prostoru kolem domu máme spoustu, v zimě je to ale už horší. Takže se do toho určitě vrhnu – a zase stejným způsobem jako u realizace domu, budu si dělat generálního dodavatele.“

Roubenka jako živý organismus

I když si Radana v cedrové roubence libuje, zároveň připouští, že to není bydlení pro každého. Roubené stěny pracují, trámy čas od času praskají, u exponovaných rohů někdy stěna profoukne skrz na skrz, dovnitř se díky tomu také dostává hmyz.

„Věděla jsem do čeho jdu, trend co nejvíce utěsněných pasivních domů není nic pro mě. Já chtěla žít v sepětí s přírodou, courat pořád dovnitř ven, v létě mít neustále otevřená okna. Ty největší praskliny jsem zatěsnila vlnou, teď už jsem ale začala jednat s firmou, aby to přijeli přetmelit. Nejvíce fouká u země v místě, kde se příliš brzy udělala terasa a oprava by tam teď vyžadovala její částečnou demontáž. S terasou bych teď po zkušenostech už chvíli počkala, aby měla stavba čas se trochu usadit. Baví mě, že dům žije, ale musíte se rozloučit s úpěnlivou touhou po dokonalosti. Tak to v roubence nefunguje. A ještě poslední poznatek – je tu poměrně velké sucho. Když necháte květinu ve váze, uschne, že z ní můžete rovnou udělat potpourri. Ale díky té konstantní výměně vzduchu mezi interiérem a exteriérem to nepůsobí nijak nepříjemně. A krásně se tu spí!“ uzavírá Radana.

Technické údaje:

Zastavěná plocha: 147,4 m 2

147,4 m Užitná plocha: 117,1 m 2

117,1 m Konstrukční systém: přízemí masivní roubená konstrukce, podkroví montovaná dřevostavba

přízemí masivní roubená konstrukce, podkroví montovaná dřevostavba Ošetření stěn: pouze zabroušení jemným brusem, žádné nátěry cedrového dřeva

pouze zabroušení jemným brusem, žádné nátěry cedrového dřeva Střešní krytina: keramické tašky

keramické tašky Vytápění: teplovodní podlahové, tepelné čerpadlo, doplňkově krbová kamna

teplovodní podlahové, tepelné čerpadlo, doplňkově krbová kamna Podlahy: dřevěná plovoucí třívrstvá lepená podlaha, dlažba

dřevěná plovoucí třívrstvá lepená podlaha, dlažba Větrání: přirozené okny

přirozené okny Realizace stavby: 2017/2018 hrubá stavba Cedar Home s.r.o., dokončovací práce subdodavatelsky

Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz