Náhoda mu pomohla k roubence v Hrozenkově. Dopřál si i koupací jezírko

Již třetím rokem provozuje Josef svou apartmánovou roubenku v Novém Hrozenkově. Původní záměr byl ale poněkud jiný. „Úplně prvotní myšlenka směřovala ke stavbě rodinného domu v okolí Zlína, ale proto, že tam mám už jeden penzion s pivovarem, mi přišlo zbytečné zde mít další nemovitost. Napadlo mě tedy postavit rekreační chalupu, kterou bychom s rodinou a přáteli využívali k víkendovým pobytům,“ vzpomíná na začátky.

Při hledání vhodné parcely na něj úplnou náhodou vyskočil pozemek v Beskydech, který ho už z fotografií velmi zaujal, a i když byl poněkud z ruky od bydliště, jel se na něj podívat. To místo bylo strategicky a pocitově natolik zajímavé, že se o něj chtěl podělit. V tu chvíli věděl, že bude vše úplně jinak.

Následně se tedy původní projekt rodinné chalupy začal přetvářet v projekt apartmánové roubenky určené k pobytu všem návštěvníkům valašsko-beskydského kraje.

Beskydská krajina přímo vybízela ke stavbě roubeného domu a k rozhodnutí, že bude dům ze dřeva, přispěly i sympatie a příjemné pocity, které Josef k tomuto přírodnímu materiálu chová.

„Při výběru dodavatele roubených staveb jsem dělal poměrně rozsáhlé výběrové řízení. Na konečnou volbu firmy měly vliv především reference a zkušenosti, které jsem si díky internetovým diskuzím přečetl. S klidným svědomím mohu říci, že jsem byl spokojen nejen se samotnou realizací, ale především s přístupem a komunikací firmy a jejich zástupců,“ sdílí Josef svou zkušenost.

Dobře promyšlený koncept

Roubenka disponuje čtyřmi plně vybavenými apartmány se skromnou kuchyňkou spojenou s obývacím pokojem, koupelnou a ložnicí. Interiér si Josef zařizoval úplně sám a s projektem zahrady mu pomáhala zahradní architektka.

„Přál jsem si, aby roubenka měla dostatečně velké prosklené plochy a ochozy, které hosty udrží v neustálém kontaktu se zahradou, a to se myslím povedlo. Největší radost mám z koupacího jezírka s kamenným potůčkem, které umocňuje příjemný prožitek z pobytu nejen na zahradě,“ hodnotí spokojeně Josef.

Vedle biotopu stála původně pergola, ale protože je roubenka apartmánová a uvnitř nemá žádnou společenskou místnost, vznikl ještě nový venkovní domek, který absenci tohoto prostoru plně nahrazuje. „Domek, do kterého se vejde až 22 lidí, jsme vybavili prostornou kuchyní s grilem a výčepem, kachlovými kamny a wellness zónou se saunou i vířivkou. Hostům je tak v apartmánech poskytnuto soukromí a venku zase společenské vyžití.“

I přes současný záměr, se kterým se do stavby roubenky Josef nakonec pustil, však do budoucna nevylučuje, že bude roubenku využívat pouze pro sebe a své blízké přesně tak, jak bylo původně v plánu. Do té doby jsou tu vítáni všichni, kteří si chtějí odpočinout, načerpat energii v srdci Valašska.

Technické parametry

Zastavěná plocha: 167,02 m 2

167,02 m Užitná plocha: 175,6 m 2

175,6 m Konstrukční systém: roubená konstrukce z KVH hranolů, 1. NP roubení o tloušťce 280 mm z lepených, profilovaných, smrkových BSH hranolů (vnitřní nosné i nenosné konstrukce 1. NP z keramického zdiva), 2. NP dřevěné sendvičové konstrukce – štítová stěna provětrávaná, podezdívka neprovětrávaná

roubená konstrukce z KVH hranolů, 1. NP roubení o tloušťce 280 mm z lepených, profilovaných, smrkových BSH hranolů (vnitřní nosné i nenosné konstrukce 1. NP z keramického zdiva), 2. NP dřevěné sendvičové konstrukce – štítová stěna provětrávaná, podezdívka neprovětrávaná Venkovní i vnitřní nátěr: přírodní olej

přírodní olej Vytápění: elektrokotel v kombinaci s elektrickými přímotopy a krbové vložky

elektrokotel v kombinaci s elektrickými přímotopy a krbové vložky Projekt, studie, vizualizace: Ing. Oto Uchytil, Ing. Hynek Koudelka,

Ing. Petr Karásek, OK PYRUS s.r.o.

Ing. Oto Uchytil, Ing. Hynek Koudelka, Ing. Petr Karásek, OK PYRUS s.r.o. Realizace stavby: OK PYRUS s.r.o., 2017–2018

