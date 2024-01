Roubenku v CHKO složili jako stavebnici. Rodina má svůj balzám na duši

Jednoduchost, čisté linie a moderní prvky v interiéru dávají roubence bezpochyby osobitý styl. Ještě důležitější než její vzhled je však skutečnost, že se stala pro své majitele druhým domovem, který jim poskytuje klidné útočiště před uspěchaným životem ve městě.

„To můžu jenom potvrdit, člověk tu může vypnout a odpočinout si od každodenního shonu a starostí. Původní záměr, který nás přivedl k myšlence postavit rekreační dům, byl fakt, že jsme chtěli pro sebe, rodinu a blízké přátele vytvořit místo, kde se budeme společně setkávat a relaxovat. Další z faktorů byla i touha po prostoru a volnosti, kterou si v našem městském bytě moc neužijeme. Osudnou lokalitou se pro nás stala právě Vysočina, na kterou má manžel příjemné vzpomínky z dětství,“ vzpomíná na začátky Jana.

Je důležité zmínit, že roubenka spadá pod CHKO Žďárské vrchy. Pokud se rozhodnete pro výstavbu v takové oblasti, musíte se předem připravit na určitá pravidla, která mají za cíl zachovat stávající přírodní, ale také kulturně historické hodnoty území. Tato nařízení mohou mnohdy výrazně ovlivnit to, jak bude váš dům ve finále vypadat. V tomto případě musel být dodržen sklon střechy a odpovídající střešní krytina, samotný návrh bez větších problémů prošel.

„Původně jsme plánovali, že si tu postavíme tradiční masivní roubenku, ale nakonec nás i z praktických důvodů oslovily smrkové BSH hranoly, které jsou vysušené, tvarově stálé a díky kterým je dům následně postaven s milimetrovou přesností, což značně urychluje samotný proces výstavby. Navíc jsme chtěli, aby roubenka působila spíše moderním dojmem, a to nejen v interiéru. Projekt jsme následně svěřili do rukou šikovného architekta, se kterým měl manžel možnost spolupracovat i na jiných projektech. Vložili jsme do něho plnou důvěru a zároveň od nás dostal i možnost do domu otisknout kus sebe.“

Samotná volba konstrukce pak ovlivnila výběr dodavatelské firmy, která se postarala o dodávku hrubé stavby. „Kdybychom stavěli příště, zvolili bychom kompletní dodávku na klíč od dodavatele, který by tak byl zároveň generálním a o vše by se nám postaral. Vzhledem k tomu, že je manžel stavař, jsme si s tím nějak poradili, ale pro stavebníka, který nemá žádné zkušenosti, může být koordinace a shánění jednotlivých řemeslníků poměrně náročné. A to nejen po stránce finanční, ale především po té časové,“ radí Jana společně s manželem.

Černá barva si se dřevem rozumí

I přesto, že řešení interiéru vnáší do prostoru značnou dávku moderny, působí velmi příjemně a útulně. Středu hlavní obytné místnosti dominují kachlová kamna, která svým provedením poutají značnou pozornost.

„Na kamna jsem obzvlášť pyšná. Vybrali jsme je u rakouské firmy pro jejich netypickou barvu a 100letý vzor ve tvaru jednoduché alpské kytky. Vzhledem k tomu, že dřevo, ze kterého je naše roubenka postavena, pochází též z rakouských Alp, mi to dohromady dávalo smysl. S návrhem interiéru nám jinak pomáhala interiérová designérka, která se společně s architektem shodla na černé barvě,“ dodává Jana.

Je pravdou, že ruka odborníka je v interiéru znát. Černá barva v kombinaci se dřevem působí elegantně, nadčasově a minimalisticky. Též je citlivě zakomponována v kuchyni, která byla vhodně doplněna o další přírodní materiál ve formě kamene na pracovní kuchyňské desce. Vše tu k sobě krásně ladí a působí vzdušně a uhlazeně.

Dalším důležitým prvkem stojícím za zmínku je návrh sezení u jídelního stolu pod velkorysým oknem, které vnáší do prostoru dostatek světla a naprosto přirozeně navozuje pocit přímého propojení se zahradou.

„To je naše oblíbené místo, ze kterého si tu celoročně užíváme krásný pohled do přírody. Je to takový architektův hlavní kumšt. Moc si tu také vychutnáváme příjemné mikroklima, na dotek teplé stěny a útulnou atmosféru, kterou dřevo navozuje. Každý čas strávený zde nás neskutečně obohacuje a utvrzuje v tom, že dřevostavba byla správná volba. Pobyt v ní se pro nás stal balzámem pro duši.“

Otázky pro architekta

Tomáš Pilař, Kuba & Pilař architekti, s. r. o.

Projekt této roubenky byl vaším prvním, nebo už máte s dřevostavbami předchozí zkušenost? V čem je to jiné oproti zděné stavbě?

Několik let zpátky jsme navrhli a realizovali dřevostavbu v Moravských Křižánkách, tedy jen pár kilometrů od tohoto domu. Tam byla konstrukce jiná – zatímco zde jsou nosné stěny z lepených pohledových trámů, v Křižánkách jsou stěny skládané z KVH hranolů a OSB desek, vnější plášť je sendvič z tepelné izolace a s vnějším štípaným šindelem. Rozdíl oproti zděné stavbě je především v rychlosti a jednodušším průběhu výstavby. Tento dům byl postavený během několika dní.

Jaké pilíře určily koncept roubenky a její dispozici?

Základem zadání byl požadavek investora na dům pro čtyřčlennou rodinu s velkým obytným prostorem v přízemí a třemi pokoji v podkroví. Protože vesnice leží v CHKO Žďárské vrchy, museli jsme tvarové a materiálové řešení přizpůsobit podmínkám pro výstavbu v této oblasti.

Které detaily z technického řešení, dispozice nebo interiéru jsou pro vás ty nejzajímavější?

Celá základní konstrukce domu je skládačka z přesných dřevěných dílů, vyrobených na CNC strojích, které se přivezly zabalené na místo stavby. Aby byla výroba dílů a realizace bez komplikací, navrhli jsme jen několik stále se opakujících detailů spojů konstrukcí, osazení oken, dveří apod.

Čím je tento dům jiný v porovnání s vašimi ostatními projekty?

Tato technologie realizace vyžadovala vyšší úroveň řemeslného umu a inteligence. Dům – stěny, trámy a krov je navržen v jednotném modulovém rastru. Jedná se o stavebnici několika neustále se opakujících prvků. Záměrně jsme navrhli hrubší detaily i s ohledem na materiál, s vůlí pro určité nepřesnosti, když se konstrukce usadí nebo seschne.

Vyskytl se v celém procesu nějaký oříšek, který vyžadoval specifické řešení?

Vše muselo být dopředu vymyšlené a nakreslené na 100 %, na nic se nesmělo zapomenout, protože dřevěné konstrukce jsou zevnitř i zvenku pohledové, a nelze do nich bez viditelného poškození dodatečně provádět např. drážky pro instalace.

Na co v kontextu této realizace rád vzpomínáte?

Pro nás je velkým přínosem zkušenost s prefabrikací a modularitou dřevěných konstrukcí. Vidíme v tom jednu z možností jak ekonomicky, šetrně a udržitelně stavět.

Slovo designérky

Markéta Truffin Ladýřová, interiérová designérka

Interiér byl navržen v kombinaci běleného a černého olejování, takže bylo důležité citlivě vyvážit jejich poměr, aby to jako celek nepůsobilo těžkopádně. V hlavním obytném prostoru bylo černé olejování použito na jedné straně na kuchyňskou linku, pro vyvážení na straně druhé na multifunkční lavici přecházející do sedačky s úložnými prostory, která slouží dětem na hraní a návštěvám pro příležitostné přespání, až po TV skříňku.

Černá byla dále použita na drobné doplňky jako svítidla, kliky, vodovodní baterie a koupelnové doplňky. Samostatnou kapitolou byly koupelny, které jsou v dřevostavbě technicky náročnou disciplínou. V místech s bezprostředním stykem s vodou byla použita velkoformátová dlažba. Provedení muselo vypadat tak, jako by dlažba byla vsazena pouze do biodesky. Celkový návrh byl pro mě příjemnou výzvou a jsem ráda, že jsou investoři s výsledkem spokojeni.

Technické údaje:

Užitná plocha: 150 m 2

Konstrukční systém: masivní roubená dřevostavba z BSH hranolů (28 cm)

Vytápění: elektrokotel s výměníkem a kachlová kamna + podlahové vytápění

Venkovní nátěr: transparentní olej

Vnitřní nátěr: přírodní olej Osmo s 5 % bílé lazury

Střecha: hliníková střešní krytina Prefa

Projekt: Ing. arch. Tomáš Pilař, Kuba & Pilař architekti, s.r.o.

Realizace hrubé stavby: (2018) OK PYRUS, s.r.o.

Návrh interiéru/realizace vestavěného nábytku: MgA. Markéta Truffin Ladýřová

Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: Jiří Ernest