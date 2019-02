Výztuha, kování, profil. Šest bodů, jak poznat kvalitní plastová okna

Za chvíli začne stavební sezona a možná vás letošní zima svými mrazy přesvědčila, že by bylo načase udělat něco s okny. Ať už je důvodem investice do nových, roční vyúčtování za vytápění nebo neustálé závany chladu, výměně by měl předcházet důkladný výběr.