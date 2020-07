PORADNA: Čím vyčistit rámy plastových oken, aby se nepoškodily?

Vzduch v některých lokalitách je plný zplodin a polétavého prachu. V těchto oblastech je bohužel třeba nutno okna čistit častěji. Mytí skel je snadné a je otázkou pár minut. U skla se poškrábání není třeba tolik bát, jen se je nepokoušejte čistit nasucho, částečky prachu by sklo poškrábaly. U plastových rámů je třeba být opatrnější.

„Čištění rámů oken určuje výhradně dodavatel oken v návodu na užívání oken. Ale obecně platí, že na povrchy oken se nesmí používat jakákoliv abrazivní čistidla, tedy pouze saponátové nebo mýdlové roztoky. Použití abrazivních čistidel naruší povrch rámu a do vzniklých vrypů se usazuje špína, která rám zabarvuje došeda. Poškození rámu je pak nevratné,“ zdůrazňuje Jan Bedřich, výkonný ředitel České komory lehkých obvodových plášťů.

Podle odborníka se zdá, že čtenářka postupuje správně. Jde o to, že v drogeriích najdete spoustu čisticích krémů obsahujících mikrokrystaly. Ty by sice čištění urychlily a usnadnily, jsou však určené pro běžnou špínu v domácnosti, obzvláště tu starou a zažranou. V tak citlivém materiálu jako plastový povrch by mohly vytvořit jemné rýhy.

Stejně jako u řady jiných činností v domácnosti i u mytí oken platí, že pravidelná údržba je mnohem efektivnější, než jednou za pár let na to takzvaně „vlítnout“. Na rámech se usazuje prach, pyl, popílek a další nejrůznější nečistoty, které se pak díky působení UV záření do bílých rámů zažírají. Čím déle budete umývání plastových oken odkládat, tím náročnější pak bude oknům zase vrátit krásnou bílou barvu.

Právě pyly mohou být příčinou žloutnutí bílých rámů. Přestože jsou novější okna vyrobena z materiálů odolávajícím vlivům UV záření, pokud bydlíte uprostřed sadu nebo vedle řepkového pole, vyplatí se rámy čistit častěji, aby se pyl nedostal do materiálu rámů okna.

Například na webu Skladová okna radí i konkrétní přípravky. Osvědčil se jim profesionální přípravek Clean PVC, který zároveň vytvoří i antistatickou vrstvu, na níž se již prach a pyly tolik neusazují. Výrobce oken Deceunincs zase doporučuje Deco-Clean. Nejlepší doporučení poskytne přímo výrobce vašich oken.

Při mytí oken se vyplatí nezapomenout na další části okna. Měli byste vyčistit i vnitřky rámů oken a zkontrolovat odtokové otvory. Měly by být průchozí. Vyčistěte i těsnění oken. Jednou za rok ho natřete glycerinem nebo silikonovým olejem. Běžnou údržbu dokončíte promazáním pohyblivých částí kování. Pro tento účel volte buď silikonový olej, nebo olej do šicích strojů. Nikdy nepoužívejte minerální oleje, stolní olej nebo oleje s přísadou kyselin či jiných látek.