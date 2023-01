Stýská se vám po zeleni? Vytvořte si minizahrádku v obýváku či kuchyni

Přestože jde o mnohem menší prostor, než jaký máte k dispozici venku, stejně na něm můžete zažít spoustu radosti z pěstování. Taková zmenšenina zahrady je navíc zajímavý designový prvek a moderní dekorace, která potěší nejen vás, ale i vaše blízké, třeba jako dárek.

Možností, do jakých nádob sázet, je celá řada, vše záleží na tom, co chcete pěstovat, a samozřejmě také na vašem vkusu. Každá nádoba má své výhody i drobná úskalí, která ale při troše zkušeností snadno překonáte. Mini zahrádky vás možná zaujmou natolik, že si z nich uděláte nového koníčka.

Kombinace skla a rostlin je krásná

Slyšeli jste už pojem florarium? Jde vlastně o malou skleněnou domácí zahrádku, ve které se pěstují živé rostliny. Hodně oblíbené jsou například skleníčky zhotovené metodou Tiffany, kdy se kousky skla spojují jako prostorová mozaika pomocí kovu. Mají různé tvary a velikosti, vyrábějí se nejen stojací, ale pořídit lze i ty na zavěšení.

Není to žádná věda, potřebujete skleněnou (či jinou) nádobu, štěrk či jiné vybrané drobné kamínky, substrát, vhodnou rostlinu, hodí se i trychtýř, lžíce, hůlky. Postup osázení floraria či jakékoliv jiné nádoby je snadný: Na dno nasypte (pomocí trychtýře) štěrk nebo oblázky a doplňte je vrstvou vhodné zeminy. Vybranou rostlinu opatrně zasaďte, případně s pomocí dlouhých hůlek, a trochu ji zalijte. Povrch pak můžete zasypat třeba drobnými bílými kamínky.

Jinou variantou je pěstovat rostliny ve skleněných koulích se širokým otvorem nahoře či na boku. Můžete ale využít také velké číše, sklenice, malá akvária a podobně. Půvabně vypadají větší žárovky určené přímo pro rostliny, zavěsíte je na okno nebo od stropu dolů.

Zahrádky se vytvářejí také ve velkých lahvích s úzkým hrdlem. I ty vypadají velmi pěkně, ale hůř se osazují, je k tomu třeba mít náčiní s dlouhými rukojeťmi... Do takových nádob se hodí hlavně rostliny, které milují vzdušnou vlhkost, kupříkladu kapradiny. Úzké hrdlo hůře propouští vzduch a odpařující se voda po zalévání vytvoří ve sklenici vlhčí klima.

Floraria jsou nádherná, ale záludná



Především začátečníci se často nechají strhnout tím, aby mini zahrádka krásně vypadala, a málo myslí na to, co potřebují rostliny. A tak třeba ty vlhkomilné zasadí do několika vrstev barevného písku, který je sice přes sklo hezky vidět, ale květiny v něm trpí. Nezkušení pěstitelé si neuvědomují, že skleněné nádoby nemají odtok a rostliny se musí zalévat jinak než v květináčích. Třeba suchomilné sukulenty pak někdy doslova utopí.

Vždy proto myslete na rostliny. Vytvářet domácí zahrádku je zážitek, ale platí důležitá zásada – na prvním místě je pohoda rostlin, až pak se hledí na design. Vždy k sobě sázejte takové druhy, které vyžadují stejné podmínky k životu. Třeba by se vám u sebe líbily kaktusy a drobné orchideje, ovšem ty by spolu dlouho nevydržely, mají jiné nároky zejména na zálivku.

Jiným nešvarem je výběr místa. Většina květin potřebuje světlo a budou trpět, pokud je necháte na designové komodě, která ovšem stojí v tmavém rohu pokoje.

Vybírejte také druhy rostlin, co nerostou příliš rychle. A pokud vás bude lákat udělat do skleněných nádob hlavně vrstvy různě zabarvených písků nebo oblázků, nezapomeňte, že květiny ke svému životu potřebují vhodný pěstební substrát, jinak se jim nebude dařit.

Klidně napodobte pláž nebo les

Domácí zahrádky je možné pojmout i tematicky. Kromě klasických přírodnin je můžeme dekorovat i různými soškami a podobně. Opět je nutné dbát nejdřív na blaho rostlin, ale jakmile je zajištěno, už se nápadům meze nekladou.

Řasokoule budí pozornost Řasokoule žijí v japonských jezerech a vydrží opravdu hodně. Dají se u nás běžně pořídit a na pěstování jsou nenáročné, přitom přitáhnou pozornost a potěší oči. Pokud nechce pěstovat klasické rostliny, tenhle shluk řas bude pro vás to pravé. Podmořský svět, v němž si plavou zelené „míčky“, připomínají tzv. řasokoule. Dno skleněné koule vyplňte čistými oblázky, nádobu naplňte studenou odstátou vodou a vložte řasokoule.

Jednou za sedm až deset dní jim vyměňte vodu.

Akvárko nestavte ke zdroji tepla, rostlinám dopřejte rozptýlené světlo bez přímého slunečního záření. Stane-li se, že řasokoule vyplave na hladinu, je třeba ji vymnout v odstáté studené vodě a zbavit ji tak nahromaděného vzduchu. Občasné jemné „promasírování“ rostlince svědčí, díky tomu si udržuje hezký kulatý tvar.

Přidejte figurku srnky a máte les, k exotickým květinám se hodí zase jiná zvířata. Mezi rostlinkami můžete vysypat cestičku z kamínků a na její konec posadit třeba domek.

Z modře nabarvených oblázků (pozor, abyste použili ekologické barvy) udělejte na kraji nádoby moře, přisypte písek jako pláž a doplňte figurkami rekreantů. Anebo vám stačí rackové?

Takové pěstování by mohlo bavit i děti, tak proč jim neosadit jejich vlastní „zahrádku“ do dětského pokojíčku? Nechte je vybrat si rostlinu i dekorace, určitě je to bude bavit.

Ani není nutné, aby šlo o skleněnou nádobu, ani klasický květináč nezklame, navíc má spoustu výhod. A pro domácí zahrádky se široké keramické mísy či květináče výborně hodí.

Nevypadají možná na první pohled tak honosně jako floraria, ale umíme si s nimi dobře poradit. Výhodou je, že mají otvor pro odtok vody, není třeba řešit klima jako ve skleníčku a snadněji se o rostliny pečuje. Lépe na nich vyniknou kameny, ulity, kousky dřeva a jiné dekorace, a více připomínají skutečné zahrady.

I v případě, že osazujete květináč, je vhodné nasypat na dno vrstvičku štěrku nebo oblázků jako drenáž a přidat dostatek vhodného substrátu (podle našeho návodu si ho můžete i namíchat). Pak opatrně zasaďte vybranou rostlinu či rostliny a jen lehce je zalijte. Navrch pak můžete použít jako dekoraci třeba hrubý písek, drobné kamínky, drcenou kůru apod.