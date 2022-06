Pro pokojovky si namíchejte vlastní substrát, ať to máte pod kontrolou

Důvodů, proč použít vlastní substrát namísto kupovaného, je více. Lenka Hrubá ze Zahrady na niti akcentuje zejména udržitelnost.

Kupované substráty totiž běžně obsahují rašelinu, jejíž těžba poškozuje cenné mokřadní ekosystémy, které jsou významným pohlcovačem CO 2 . Rašeliniště vznikala tisíce let, žije v nich spousta organismů a dokážou zadržovat velké množství vody.

Proto by měla rašelina zůstat tam, kde je. Rašelina má navíc velmi kyselé pH, takže se doporučuje pouze pro určité druhy jako například rododendrony a azalky. Pro pokojové rostliny není potřeba prakticky nikdy.

Vlastní substrát vás vyjde i levněji, protože levné kupované substráty jsou velmi nekvalitní a ty kvalitní jsou zase velmi drahé. Navíc pokud si substrát namícháte sami, víte přesně, z čeho se skládá a také jak je starý. U komerčních substrátů většinou neznáte přesné složení, původ jednotlivých ingrediencí ani to, jak dlouho leží zemina v pytli.

Na výrobu budete potřebovat ingredience v následujícím poměru:

50% kokosová drť, 40% kompost, 9,5% drenáž a 0,5% hnojivo.

Poměr ingrediencí na jednu kostku kokosové drti: 1 kostka kokosové drti (cca 600 g)

3 l vody

4 l kompostu

0,5 l drenáže (písek, zeolit, perlit, klidně i mix)

minerální hnojivo v množství na 3 l vody

Kokosová drť

Výhodou kokosové drti jako základní ingredience substrátu je její snadná nasákavost, lehkost a vzdušnost. „Kokosovou drť koupíte jako lisovaný kvádr. Stačí jí nechat nasáknout v kbelíku s vodou a máte několik litrů základního substrátu,“ vysvětluje Lenka Hrubá.

Kokosová drť v sobě však nemá žádné živiny ani mikroorganismy, a proto je potřeba do ní přidat další ingredience, ze kterých budou rostliny profitovat.

Kompost

Kvalitní kompost dodá substrátu živiny, humidové kyseliny a mikroorganismy, které samotná kokosová drť nemá. Úplně nejlepší je použít vlastní kompost ze zahrady nebo z vermikompostéru.

Pokud si vlastní kompost nevyrábíte, můžete navštívit nejbližší kompostárnu a kompost si koupit. Například v Praze se kompostárna nachází ve Slivenci, kde si lze kompost zakoupit za neuvěřitelnou 1 Kč za kilogram.

Drenáž a hnojivo

Jako drenáž můžete použít písek, zeolit, lávovou drť, perlit, prostě cokoliv, co dodá substrátu propustnost a co máte zrovna k dispozici. Do substrátu je vhodné přidat také kvalitní hnojivo s vyváženým poměrem prvků N-P-K.