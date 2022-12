Ještě stihnete dopis Ježíškovi, přání blízkým nebo jmenovky na dárky

Možná patříte k těm šťastlivcům, kteří mají vše hotovo. Nezapomněli jste ale na vánoční přání blízkým nebo na jmenovky na dárky? Případně, nestálo by za to ještě napsat Ježíškovi? Vše zvládnete vyrobit sami, stačí tvrdý papír a výtvarné potřeby, které každý mívá doma. A co stromek, stromek už máte?