Začíná čas adventních a vánočních světel. Venkovní mohou svítit i zadarmo

Možná vám tento zvyk leze na nervy, stejně tak jako vše ostatní, co k moderní oslavě vánočních svátků patří. Rozzářená okna, blikající balkony, nazdobené ulice světélkující ve tmě. Mohli byste si snad pomyslet, že jsou to jen zbytečně vyhozené peníze, ale i kdybyste měli srdce z kamene, musíte uznat, že to má své kouzlo. Nejen děti milují ty chvíle, kdy se rozzáří vánoční stromeček, i dospělí zjihnou, když spatří v tiché noci tu blikající nádheru.

Zářivá tradice pomáhá přežít zimu

A nemyslete si, ona to není až tak velká moderna, světlo k Vánocům neodmyslitelně patří. Všichni určitě správně tušíme, že Vánoce našich předků nevypadaly jako ty dnešní. Ale když se podíváme do dávné minulosti, pochopíme, proč máme i my během čekání na Ježíška takovou potřebu vše rozsvítit a rozzářit. Křesťanská filozofie sice hovoří o světle v lidských srdcích, což je samozřejmě krásné a ušlechtilé, ale zprvu šlo asi spíš o důvody praktické – venku prostě byla tma – které se mísily s pohanskými zvyky.

Pohanské oslavy slunovratu pak daly život ozdobám, jež tvarem připomínaly mocnou hvězdu na obloze. Odtud i všechny ty věnce a koule. Slunce jako symbol světla bylo všudypřítomné, už jen proto, že v zimním období tolik chybělo a lidé si jej toužili nějak nahradit. A tak nastoupilo světlo svící.

Tedy, nejdřív to byly jen louče, voskové svíčky si mohly v 18. století dovolit jen bohaté domácnosti. Až přelomový rok 1830, kdy byl vynalezen parafín, mnohé změnil. Zlevnila se výroba a mohli si je dopřát i ti nejchudší. Vánoční svíčky měly své neodmyslitelné místo při bohoslužbách, zdobily se jimi adventní věnce, a když vypukl boom dekorování stromečků, objevily se i na něm. A to už byl jenom krůček k tomu, aby vzniklo moderní vánoční osvětlení.

První svítící řetěz se objevil už v roce 1882

Na počátku v tomto případě nebylo slovo, ale stromeček. Jak asi víte, jedná se o jednu z mladších tradic, která se do Čech dostala až v 19. století z Bavorska.

„Kristův strůmek“ si pořizovala nejprve jen česká šlechta, pak se začal objevovat v měšťanských domácnostech a zhruba v polovině 19. století už zvyk přijal též český venkov. Zdobení jehličnanu prošlo dlouhým vývojem, odráželo se na něm společenské postavení jednotlivých domácností i krajové odlišnosti. Než se na stromeček začaly věšet výrobky z dílen českých sklářů, frčely ozdoby z běžně dostupných surovin, třeba z cukru, ořechů a šišek či ze slámy a kukuřičného šustí.

Když se k tomu ještě přidaly svíčky, bylo to sice vizuálně dokonalé, ale taky se mohli rovnou volat hasiči, pravděpodobnost požárů byla vysoká. Riziko stromečku v plamenech se eliminovalo s příchodem elektrifikace a především s jedním nápadem z roku 1882.

Tehdy jistý Edward Hibberd Johnson, americký vynálezce a společník Thomase Alvy Edisona, vytvořil první vánoční světelný řetěz. Instaloval jej na stromeček, který měl ve svém newyorském domě, a všichni, kteří ten zázrak prvně spuštěný 22. prosince spatřili, zůstali stát s otevřenou pusou.

Šlo o speciální žárovky velikosti vlašského ořechu, které si Johnson jako viceprezident Edisonovy Electric Light Company nechal vyrobit. Ručně potom spojil osmdesát červených, bílých a modrých žároviček dráty a stvořil pohádkový výrobek, o němž se psalo i v novinách.

Jak vybrat ten správný světelný řetěz?

Na zahradu jsou ideální řetězy na solární energii, nemusíte tak řešit přívod elektřiny a svítíte zdarma. Pokud chcete mít i venku osvětlení do zásuvky, volte to s krytím proti vodě: na štítku je napsáno IP 44, ta s nižším krytím se hodí pouze dovnitř.

Máte-li stromeček už doma a chcete si koupit řetěz přímo na něj, pamatujte, že na metr vysoký stromek budete potřebovat zhruba desetimetrový řetěz, na dvoumetrový pak jednou tak dlouhý, je třeba počítat s tím, že v dolní části je stromeček košatější a světýlka se na něj nenapínají, spíš jsou volně položená.

Světelný řetěz vypadá působivě i na prostřené štědrovečerní tabuli.

Staré a hodně výhřevné vánoční řetězy tvořené žárovičkami si nechte už jen na památku, ale nepoužívejte je. LED řetězy jsou podstatně úspornější a bezpečnější, disponují časovým spínačem a na rozdíl od žároviček u nich neplatí, že přestane-li svítit jedna, už nezáří ani zbytek řetězu. Obecně i mnohem déle vydrží.

Strom republiky poprvé v roce 1924 v Brně Tradici rozsvíceného vánočního stromu v Praze na Staroměstském náměstí přerušil covid, letos se ho dočkáme. V rámci šetření ovšem v méně okázalé podobě než dříve. Tradice rozsvěcování vánočních stromů na náměstích se zrodila po 1. sv. válce, u nás se podle všeho poprvé uskutečnila v roce 1924 v Brně. Stál za ní spisovatel Rudolf Těsnohlídek, který se v adventním čase vypravil do lesa pro stromek. Místo dřeviny tam našel prokřehlé děvčátko, které zachránil. Tehdy se začal zajímat o děti bez domova a rozhodl se pro ně uspořádat sbírku – a protože dívenku objevil pod smrkem, o místě konání bylo rozhodnuto. A nová tradice byla započata.

Zasněžené Vánoce? Tak aspoň doma

Pravděpodobnost, že zažijete bílé Vánoce, je hodně malá. Jenže bez bílé peřiny to zkrátka není ono, a tak si ji můžeme alespoň vesele simulovat na světelných dekoracích. Třpytivý a nasvícený umělý sníh má také něco do sebe, stejně jako všichni ti sněhuláci, srnky a sobi v zasněženém lesíku.

Mimochodem, tradičně patří k vánočnímu času zcela jiná zvířátka, a sice ta, která se starala o právě narozené Jezulátko. Svým dechem jej zahříval osel a vůl. Jak už to tak ovšem bývá, za dobrotu na žebrotu, oba se objevují maximálně v betlémech, samostatné – a ještě navíc zářící – dekorace s těmito aktéry se moc nevidí.

Místo betlémského světla zářící dekorace

Každý rok se v Betlémě, kde se měl narodit Kristus, zapaluje světlo, které se pak rozváží do dalších zemí. Ne každý má možnost získat ho přímo od zdroje, naštěstí jsou tu však světelné dekorace, které rády zaskočí. Přichází v podobě nasvícených figurálních betlémů nebo jako betlémské hvězdy.

LED obraz se svíčkou

Nechybí ani zářící stromečky. Stromek měl symbolizovat život, proto jej lidé zdobili a později i rozsvěcovali. Kromě těch velkých řezaných (nebo umělých) tu však jsou i svítící stromečkové dekorace. Ty i lidem, co nemají v oku kalendář, připomenou, že Vánoce jsou tady.

Zasněžená stavení a kostelíky zase mají evokovat pohádkovou krajinu dětství a snových Vánoc. Perníkové chaloupky jdou ještě dál, kombinují tradici pečení perníčků s malebným obrázkem domečků pokrytých sněhovou peřinou. Stačí je rozsvítit uprostřed potemnělého obýváku a idylická vánoční krajinka je tu.

Plánujete, že v rámci šetření letos omezíte vánoční osvětlení? celkem hlasů: 10 Ano, letos to budeme muset alespoň trochu omezit, nedá se nic dělat. 0 %(0 hlasů) Letos jsme se rozhodli jen pro venkovní osvětlení na solární energii. 0 %(0 hlasů) Nikdy jsme to se světýlky nepřeháněli, takže Vánoce letos u nás budou v podobném duchu. 20 %(2 hlasů) K Vánocím osvětlení patří, milujeme hodně světýlek a omezovat se nebudeme. 80 %(8 hlasů) Ještě nejsme rozhodnuti, jak to letos s osvětlením uděláme. 0 %(0 hlasů)

Svítit prostě musí všechno, a tak tu máme moderní vychytávky. Třeba obrazy či ubrusy, prostě cokoliv, co vás napadne. V souvislosti s tím nelze zapomenout ani na laserové vánoční osvětlení v podobě projektorů, máte-li kam, můžete si na prostor promítat hvězdičky, Santu a další vánoční motivy.

I minimalista si přijde na své

Minimalistický trend ve světélkové výzdobě nastoupil před pár lety. Přesně tehdy se začaly ve velkém prodávat jednoduché vánoční dekorace složené pouze ze dvou komponentů: umělé větve a světélek. Nic složitého, vánoční atmosféru však spolehlivě vykouzlí v interiéru i exteriéru a uspokojí příznivce funkcionalistickému designu.

Pro ty, kteří ve většině vánočních dekorací vidí jen kýč, jsou tu i další, lehce futuristické svítící kousky. Vázy či spíš tuby, v nichž je ukrytý decentní nano řetěz v silikonové trubici, nebo dekorace koncipované jen jako zářivé siluety.