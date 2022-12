Neutrácejte, nejlepší dárky jsou zadarmo. Každý však originálně zabalte

Formu osobního dárku popište na kartičku, vložte do obálky nebo do krabičky a šup s dárečkem pod stromeček.

Můžete věnovat svůj čas, pozornost, um i péči. u každého, kdo je vám blízký, bezpochyby dobře vytipujete, co by mu opravdu udělalo radost. Společný výlet, domácí bábovka, umytí oken, může to být vlastně cokoliv (dále v článku přinášíme 12. tipů na konkrétní dárky zadarmo). Popište svůj dárek krasopisně na kartičku, kterou vložíte třeba do originální obálky opatřené jménem.

Obal nepodceňujte, protože právě díky němu můžete potěšit své milované hned dvakrát – ne jen obsahem. Dejte si proto tento rok o něco víc záležet, nenechte tuto činnost na poslední chvíli, postavte se k ní hravě i ekologicky.

Jaké jsou trendy v balení dárků? V kurzu je ubírat se směrem k minimálnímu tvoření odpadu. Haldy balicího papíru pod stromečkem a nerecyklovatelné materiály v podobě umělých stuh a jiných cetek bychom si mohli rozhodně odpustit. Většina dárkových papírů se navíc nedá kvůli plastovým příměsím recyklovat, takže musí jít do směsového odpadu. A teď si představte, kolik „hor odpadu“ vyprodukuje o svátcích každá domácnost.