Desetiletá malířka prodává díla za desetitisíce, peníze věnuje na charitu

Že děti malují pro své blízké obrázky, není nic překvapivého. Jenže matka Daisy, která je učitelkou základní školy se zaměřením na výtvarnou výchovu, si všimla, že její dcera má v sobě cosi neobvyklého. A sice zcela přirozený talent.

Navrhla jí, aby zkusila namalovat plátno, které by věnovala prarodičům. Přihlásila ho do aukce děl určených na charitativní účely pro boj s rakovinou a její léčení.

Výsledek se dostavil téměř okamžitě. Dražili lidé z celého světa a obraz s pomněnkami se prodal za 9 500 liber (téměř 280 tisíc korun). Byl zvláštní v tom, že obsahoval nejen chmurné tóny, ale i světlo, které mělo charakterizovat naději. Takže všechno, co obsahuje boj s rakovinou.

Veřejnost jí dala přezdívku MiniMonet. Zřejmě pro její zálibu v květinových motivech a vlastnímu a osobitému vnímání barev.

Od té doby Daisy začala malovat pravidelně a od roku 2017 do dneška prodala obrazy za 50 tisíc liber. Všechny peníze věnovala na charitu.

„Jsem na ni hrdá. Vždycky jsme věděli, že má na malování určité vlohy, ale teprve poté, co namalovala ten první obraz, se to definičně potvrdilo. Myslím, že je lepší než já,“ popsala její matka. „Jednou jsem ji posadila k tulipánům a zkoušela, jak bude postupovat. Běžné dítě si nakreslí tvar a pak ho vybarví. Ona ne. Namočila si štětce a perfektní tulipán přišel za ní s úplnou samozřejmostí. Vůbec nad tím nemusí přemýšlet, prostě vezme barvy a štětce a je to tam,“ podivuje se matka.

Daisy nemaluje jen obrazy. Dělá i drobnější práce, třeba tisky na kartičky pro lidi, kteří přispěli na léčbu rakoviny. Během karantény pak vytvářela vzory na magnetky jako poděkování pro lékaře v první linii boje proti koronaviru.

Její rodiče však nejvíce dojímá, že si Daisy vůbec neuvědomuje svůj talent a je pořád stejně skromná. „Doufám, že až bude starší, uvědomí si, co zvláštního dělá,“ doufá matka.