Jak astrolog zjistí, co vám připravily hvězdy. Slovníček pro neznalé

Nakolik ovlivní postavení planet v okamžiku našeho narození náž život? Nejen na to se snaží najít odpovědi astrologie.

Samotný název astrologie se skládá z pojmů astron, tedy hvězda, a logos neboli smysl či význam. Možná si říkáte, jak lze tuto zvláštní provázanost vysvětlit. Jak je vůbec možné, že Slunce, které je od nás vzdálené miliony kilometrů, ovlivňuje to, co se děje na Zemi, včetně našich povah, nálad i jednání? Na to se astrologie snaží nalézt odpověď.

Astrologie versus astronomie

Tyto obory na vesmír a jeho fungování nahlíží tak trochu jinak. A proto se také nemají příliš v lásce. Astronomie pozoruje, zkoumá a řídí se ryze fyzikálními zákony. Veškeré závěry musí být podloženy vědeckými důkazy. Naopak astrologie vychází z domněnek, že náš život i osobnost ovlivňuje postavení planet a dalších těles v okamžiku našeho narození. Jedná se tedy spíše o výklad jevů.

Jedním ze stěžejních principů astrologie je tvorba horoskopů. Pro jejich výpočet jsou používány různé astrologické tabulky a dnes už i počítačové programy. Astrolog také potřebuje znát přesný čas a místo narození člověka, pro kterého horoskop vytváří. Díky tomu určí polohu nebeských těles v daný okamžik a vytvoří jedinečnou mapu oblohy. I když se vrací třeba o stovky let zpět, lze zjistit, kde se v ten konkrétní moment Slunce a další tělesa pohybovaly.

Už od nepaměti

Pokud bychom chtěli pátrat po historii astrologie, její zrod zřejmě přišel tehdy, když se lidé podívali na noční oblohu a začali si uvědomovat, že to nejsou jen pouhá světýlka… Oficiálně bychom ji mohli datovat do období zhruba před čtyřmi tisíci lety v Mezopotámii, postupně se její poznatky šířily i do Indie, Číny či Řecka a hojně ji využívali například Mayové.