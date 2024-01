Britský startup znovu objevil akumulačky. Měly by pracovat jako kotel

V podobném duchu působí nový kotel k vytápění domu, který začal propagovat britský startup Tepeo. Jen ho moderně uvádí s přídomkem „kotel s nulovými emisemi“ nebo jako „tepelná baterie“.

Tyto moderní akumulačky vypadají jako běžný trochu větší kotel naplněný akumulační hmotou bohatou na oxidy železa, která využívá elektřinu k ohřevu tepelného akumulačního jádra. To ohřívá vodovodní potrubí, které jím prochází.

Jednotka je naprogramovaná tak, aby odebírala elektřinu ze sítě v době levnějšího tarifu. Náplň poté zůstane horká několik dní.

Teplo může uvolňovat přímo do radiátorů, ale může fungovat i ve spojení s akumulační nádobou, která je pojená s jednotlivými radiátory podle toho, jak je navržená tepelná soustava.

Podle zakladatele firmy Johana du Plessise by tento systém měl sloužit hlavně pro obyvatele řadových domků, kteří nemají příliš místa pro velké kotelny a prostory pro instalaci tepelných čerpadel.

Zatím má za sebou tisícovku instalací, ale pro příští rok se chystá expandovat, což by mohlo snížit i cenovku. Nyní stojí 8 000 liber, v přepočtu asi 230 tisíc korun.

Nebyl by to startup, aby nenabídl, co je v současné době téměř povinností u všech moderních výrobků. Kotel se tedy učí, jak se optimálně nabíjet a uvolňovat v čase energii a nechybí ani možnost kontroly v mobilním telefonu nebo počítači. Zároveň počítá i s předpovědí počasí, aby mohl více nabíjet, pokud se schyluje k chladným dnům.

Celá otopná soustava je výsledkem tlaku britské vlády na snižování emisí a dotací na pořízení úspornějších spotřebičů, ostatně stejně jako je to i u nás. V britských podmínkách se domy vytápějí ze tří čtvrtin plynem a vláda dotacemi tlačí na to, aby se více využívala elektřina z obnovitelných zdrojů.