Nápad vyrobit si vlastnoručně snubní prsteny měli kdysi dávno kamarádi zlatnice Marty Švajdové. Přišli s dotazem, zda by to bylo možné a jestli by je celým procesem neprovedla. Bylo a provedla. Nápad se osvědčil, a tak díky Klárce a Mirkovi desítky dalších párů zdobí jedinečné prsteny, u jejichž zrození byli hrdí majitelé takzvaně od prutu.

Osobně považuju možnost vyrobit si vlastní snubní prsten za přímo dechberoucí.