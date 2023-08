Kalas mění Anglii za Německo, po vypršení smlouvy v Bristolu přestoupil do Schalke

Z druhé anglické do druhé německé. Fotbalový reprezentant Tomáš Kalas se po devíti letech vrací do Německa. Po vypršení smlouvy v Bristolu přestoupil do Schalke. V populárním klubu z Gelsenkrichenu podepsal dvouletý kontrakt.