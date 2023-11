S HSV kamkoli. Klub z druhé bundesligy překonává v počtu fandů venku i Bayern

Návštěvnost na venkovních zápasech by měl Hamburk ještě vyšší, pokud by některé stadiony poskytovaly větší kapacitu hlediště. Doma má klub z druhého největšího německého města takřka pořád plno - čili 57 tisíc diváků.

Letošní návštěvy na Hamburk SV 2. bundesliga

Doma: Hertha, Schalke, Rostock - 57 000, Düsseldorf 56 100, Fürth 55 800 Venku (pokaždé vyprodán sektor hostů): Karlsruhe 33 000, Hannover 49 000 (z toho 17000 fanoušků HSV), Elversberg 10 150 (2000), Osnabrück 15 741 (1800 - nejmenší kapacita sektoru pro hosty), Wiesbaden 12 100, Kaiserslautern 49 327. Německý pohár

Venku (pokaždé vyprodáno): Essen 18 600, Bielefeld 26 531

Ale když v šestém dějství vyjel do městečka Spiesen-Elversberg, dostalo se tam jen něco málo přes dva tisíce příznivců Hamburku. Do tamní arény se totiž vejde jen deset tisíc lidí. O moc větší není ani stadion ve Wiesbadenu. Nejméně fanoušků HSV se dostalo na zápas v Osnabrücku a to 1800, což je asi jedenáct procent kapacity, která činí 15 741 diváků.

Nejvíce příznivců měl Hamburk na zápase v Hannoveru, kam jich dorazilo 17 tisíc, celkem na tribunách bylo 49 tisíc lidí. Domácí klub totiž poskytl soupeři vstupenky nad rámec povinné kvóty. V příštích kolech v Kielu, kde je však stadion pro 15 tisíc, a v derby na St. Pauli (kapacita 29 500) už je hostující sektor rovněž vyprodaný.

Vedle Hamburku už jen další dva kluby z druhé bundesligy vždy naplnily sektor pro hosty do poslední místa - Schalke a Kaiserslautern. Sto procentům se blíží i St. Pauli.

V české lize například Sparta v letošní sezoně všude vyprodala sektory pro hostující příznivce, což je přibližně 5 procent kapacity stadionů. Někde jako naposledy v Mladé Boleslavi její fanoušci získali i další vstupenky, takže při pětitisícové návštěvě mohlo být v hlediště víc než tři tisíce sparťanů.

Sparťané venku Zlín - 374 diváků

Jablonec - 1100

Teplice - 2155

Liberec - 1301

Slavia - 1095

Hradec - 465

M. Boleslav - 600 Poznámka: Jde o oficiální počet jen do sektoru hostů.

V Německu nepřekvapilo, že z bundesligových klubů jezdí za svým klubem nejvíc fanoušků Eintrachtu Frankfurt, průměr je 5575 diváků. S Bayernem cestuje v průměru o sto příznivců méně, Kolín nad Rýnem se může chlubit číslem 5260 a Dortmund 5200.

V druhé lize má druhý nejvyšší průměr venku St. Pauli, druhý klub z Hamburku, a to 4980 diváků na zápas. Přitom v tabulce domácí návštěvnosti je kvůli kapacitě necelých třicet tisíc až sedmý, byť má pokaždé vyprodáno.

Nejvíc lidí na domácí zápasy v druhé bundeslize chodí v Gelsenkirchenu, tamní Schalke, jenž bojuje o záchranu, má průměr 61 623 diváků. Následuje Hamburk se svými 56 580, Hertha Berlín 44 168, Kaiserslautern 43 862, Düsseldorf 36 549, Hannover 36 900 a víc než třicet tisíc chodí i do Norimberku (34 797).

V nejvyšší soutěži má Dortmund průměrnou návštěvu 81 365 diváků (pokaždé vyprodáno), Bayern 75 000 (pokaždé vyprodáno), Frankfurt 55 420, Stuttgart 53 300, Mönchengladbach 52 255, Kolín 49 700, Lipsko 45 717, Brémy 41 660.

Hamburk z první bundesligy sestoupil na jaře 2018 poprvé v historii, od té doby třikrát skončil čtvrtý a dvakrát se o návrat marně pokoušel v baráži. Letos je po jedenácti kolech třetí s dvoubodovou ztrátou na první St. Pauli.