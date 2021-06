Kalas je zpět: Důvěra je důležitá, chvála potěší, ale musíme být na sebe tvrdí

Od trenérů české reprezentace získal zpátky pevnou důvěru, která od debaklu v Anglii (0:5) v březnu 2019 byla vachrlatá.

„Důvěra je důležitá,“ říká osmadvacetiletý stoper druholigového anglického Bristolu.

Za posledního dva a půl roku nastoupil v národním mužstvu jen dvakrát proti Slovákům a jednou proti Izraeli. Pozvánky ho míjely kvůli zraněním nebo se do nominace nevešel.

V kádru pro Euro však pro něj trenér Šilhavý místo měl. Kalas by nechyběl, i kdyby kouč na pozice středních obránců neměl personální nouzi. Kúdela je v trestu, Hovorka, Petrášek i Jemelka zranění.

Přesto i on možná o své účasti na vrcholném turnaji na chvíli zapochyboval. Během minulého týdne na kempu v Itálii léčil svalové zranění, nenastoupil ani do mezistátního utkání v Boloni proti domácímu mužstvu.

„Šlo spíš jen o to zase najet do tréninkového procesu,“ podotkl.

V úterý v Praze proti Albánii už hrál, bylo to jeho teprve čtvrté vystoupení v národním týmu od března 2019.

„Těžko bych zvládl devadesát minut, kdybych nebyl v pořádku. Nastoupit už minulý týden v Itálii by byl risk, proti Albánii už jsem nic neriskoval,“ zdůraznil.

Vytvořil stoperskou dvojici s Ondřejem Čelůstkou, s nímž hrál už tenkrát v Anglii a pak loni v září na Slovensku. A předtím ještě jednou proti Slovensku a poločas v Polsku na podzim 2019.

„Stopeři zahráli skvěle, za tím si stojím. Neměli to jednoduché, hráli jsme vysoký presink. O to to měli stopeři složitější, nemohli udělat ani chybičku,“ říkal po utkání s Albánií (3:1) trenér Jaroslav Šilhavý.

„Že nás trenér pochválil, je sice pěkný, ale spoustě situací se dalo zabránit včetně gólu,“ řekl Kalas.

„Víme, že je hodně věcí, na kterých se dá zapracovat a které musíme vylepšit. Ať už my obránci nebo celý tým. Myslím si, že když na sebe budeme tvrdí, budeme zkoumat všechny chyby a snažit se je napravit, tak to příště bude lepší.“

Češi by to určitě potřebovali, do šampionátu vstoupí v pondělí v Glasgow proti Skotsku. O čtyři dny později pak hrají proti Chorvatsku a základní skupinu uzavřou 22. června v Londýně proti Anglii.

„Tím, že se může postoupit i ze třetího místa, se bude hrát do posledního zápasu. Ten první vás může nakopnout do celého turnaje. Mít hned tři body, hned se líp dýchá. Proti Skotsku je ten zápas momentálně nejvíc důležitý,“ přemítal Kalas.

Zažije první Euro a navíc v Británii, která je jeho druhým domovem. V roce 2010 se stal hráčem Chelsea, pak sice hostoval v Twente a v Kolíně nad Rýnem, v Anglii ale působí nepřetržitě od ledna 2015.

„Máme nejlepší los, co jsme mít mohli. Ano, cítím se tady jako doma, znám hráče a klukům v reprezentaci můžu poradit. Ale čekají nás těžké zápasy, takže je vlastně jedno, v jaké zemi Euro hrajeme,“ poznamenal Kalas.