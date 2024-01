Hendersonovy daňové manévry: V Arábii si odložil výplatu, nejspíš nedostane nic

O Hendersonově manévru informoval ve středu odpoledne britský server The Telegraph s odvoláním na zdroje z hráčova okolí.

„Jeho otočka bude drahá a přijde o miliony. Saúdskou Arábii totiž opustil bez toho, aniž by dostal jedinou korunu z přislíbené výplaty přes dvacet milionů týdně,“ píše web.

Ze země odchází po půl roce nespokojený s tamním životem a podle vícero zdrojů by měl zamířit do nizozemského Ajaxu. Návrat do vlasti se původně vylučoval i z toho důvodu, že by tím řádně nepřerušil britské daňové rezidenství a saúdské obří příjmy by pak musel zdanit ještě doma.

Jenže budou vůbec nějaké?

„Vypadá to totiž, že za uplynulých šest měsíců nedostane zaplaceno vůbec,“ informuje server.

Kvůli reprezentačním přestávkám a návštěvám příbuzných totiž Henderson pravděpodobně překročil limit dnů, které může v zemi pobývat bez toho, aniž by byl povinen v Anglii přiznávat příjmy. „Byl informován o tom, že by v zemi směl strávit maximálně jedenadvacet dnů do konce roku.“

A tak si nechal odložit výplatu, aby v daném zdaňovacím období zkrátka neměl co přiznávat. „Ale klíčové důvody tohoto rozhodnutí zatím nejsou zcela jasné,“ přibližují britští novináři.

Každopádně stále platí, že pokud by platby skutečně se zpožděním obdržel a nechtěl je v Anglii přiznávat, musel by řádně přerušit letošní daňové rezidenství, což znamená nepobývat v zemi víc než 90 dnů v roce.

To samé by však platilo i v Nizozemsku, kde je podobný limit stanoven na půl roku (tedy 183 dnů). V obou zemích se totiž daň společně s pojištěním vyšplhá přes 45 %. Pokud by hranici nepřesáhl, v Amsterdamu by zdanil pouze nizozemské příjmy a na ty arabské by se měl vztahovat jen saúdský dvacetiprocentní paušál.

„Své důvody nakonec bude muset vysvětlit sám, nicméně v Saúdské Arábii vůči němu nepanuje žádná zášť. Jeho odchod zároveň neznamená, že by místní zanevřeli na příchody anglických hráčů,“ dodávají v Británii.

Jordan Henderson v dresu Liverpoolu s kapitánskou páskou v duhových barvách na podporu LGBT komunity.

Henderson se během loňského léta stal součástí obřího přívalu hvězd, když saúdská vláda převzala hned několik klubů v nejvyšší soutěži. Společně s ním přicházeli například předchozí vítěz Zlatého míče Karim Benzema nebo brazilské útočné duo Roberto Firmino a Neymar.

Od veřejnosti se dočkal negativních narážek, obzvlášť kvůli své podpoře LGBT+ komunity, jejíž práva jsou v Saúdské Arábii ve velkém potlačována.

V tamní lize nakonec Henderson odehrál sedmnáct zápasů, ve kterých si připsal čtyři asistence. Z bohaté nabídky teď však možná zbude jen pošramocená pověst.